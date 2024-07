“¿Y a mí qué?”: Viralizan a imprudente mujer que pisó flores del Desierto Florido para tomarse una selfie

Una insólita situación se viralizó en redes sociales, luego de que personas capturaran en video a una imprudente mujer pisando las flores del Desierto Florido en el Parque Nacional Desierto Florido, en el norte de Chile. A pesar de las advertencias de los testigos presentes, la mujer persistió en su empeño de obtener una fotografía, generando una ola de indignación y críticas por su insensible comportamiento.

En las imágenes, se puede observar a la mujer tomándose una selfie sin tener el mayor cuidado en no pisar las flores. En ese instante, personas presentes intentan persuadir a la turista de que desista de su acción, advirtiéndole sobre el daño que estaba causando.

“Las flores no se pueden pisar”, “Oiga, salga de ahí, no pise las flores” y “Después no van a haber más flores si se pisan” fueron algunas de las frases que se escucharon en el lugar. Sin embargo, la mujer, en un gesto de desdén, respondió: “¿Y a mí qué?”, antes de continuar con su sesión de fotos.

La particularidad del extraordinario Desierto Florido

El Parque Nacional Desierto Florido es conocido por su extraordinaria floración, un fenómeno natural que ocurre principalmente entre los meses de septiembre y noviembre, aunque este año ha comenzado de manera anticipada debido a las lluvias inusuales.

César Pizarro, jefe de sección Conservación de la Biodiversidad y encargado de Investigaciones Científicas de Conaf Atacama, explicó a Qué Pasa que esta activación vegetal es limitada y podría durar hasta fines de julio en algunos lugares. “Para que ocurra el fenómeno Desierto Florido se necesitan lluvias entre julio y agosto”, detalló.

El especialista subrayó que “llama la atención de las personas las fotos de prados de flores que han aparecido en medios, y sí hay, pero son muy pequeñas al interior del Parque Nacional Desierto Florido, una zona de alta fragilidad ambiental”.

A pesar de la particularidad que significa la floración en el desierto, la mujer del video parecía más interesada en obtener su fotografía perfecta, a costa de aplastar las delicadas flores que adornan el paisaje.

Este incidente ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de promover una mayor conciencia y respeto por los ecosistemas naturales, además de contar con sanciones más serias y duras con quiénes no se ajusten a la normativa.