Nueva alcaldesa de Independencia es elegida tras salida de Gonzalo Durán: ¿Quien es Carola Rivero?

Este martes el concejo municipal de Independencia sesionó de forma extraordinaria para votar quién reemplazaría al saliente alcalde Gonzalo Durán, sillón edilicio que quedó vacante tras la renuncia del jefe comunal para asumir como delegado presidencial metropolitano, luego de la renuncia de Constanza Martínez al cargo.

PUBLICIDAD

Asistieron a la cita municipal ocho concejales: Rodrigo Barco (RN), Agustín Iglesias (IND), José Miguel Cuevas (PS), Daniela Parada (CS), Claudia Castañeda (PC), Rosita Huilipan (PC), Jennifer Pérez (Igualdad) y Carola Rivero (PS), y esta última fue quien logró primera mayoría en la elección de 2021.

Carola Rivero, con seis votos a favor y dos abstrenciones (Barco e Iglesias) fue elegida nueva alcaldesa de Independencia, según consigna Emol.

¿Quién es Carola Rivero, nueva alcaldesa de Independencia?

Militante del Partido Socialista, abogada de profesión, Carola Rivero se desempeñó como concejala por Independencia desde octubre de 2012.

Ejerce de forma libre su profesión desde 2020, pero desde septiembre de 2022, en jornada parcial, trabajó como jurista en la Corporación de Deportes de la Municipalidad de San Joaquín.

En diciembre de 2023 se enfrentó a duros epítetos con su par en el concejo municipal de Independencia Agustín Iglesias, independiente en cupo de Renovación Nacional, luego de que éste la acusara de irregularidades en los préstamos de dinero a las autoridades del municipio.

“Este niñito tiene que controlar lo que dice, es un verborrea permanente, entre la mentira y la tartamudez, yo no sé lo que es peor”, señaló Rivero en la oportunidad.

PUBLICIDAD

La disputa se originó por un viaje de capacitación que realizó la entonces concejala socialista a La Serena en enero de 2022. Iglesias objetó en sesión del concejo, el año siguiente, que la rendición de recursos se hizo meses después y con modalidad de plazos en la devolución.

“Ante esta situación los concejales reaccionaron de forma agresiva, se burló de mi tartamudez, dijo que yo era un experimento, que era un niñito que venía de una universidad cuica, que me fuera de la comuna y que nadie me quería aquí. Y el concejal Cuevas fuera del concejo me dijo que no me pegaba un combo porque yo era un maricón, la verdad es que yo no voy a aceptar que se me trate así”, reclamó el concejal independiente tras la discusión.

Por su parte, Rivero argumentó, luego de clarificar que la denuncia de su colega era injustificada, que Iglesias “se refiere en súper duros términos a los funcionarios municipales, que los trata de lo peor. Y es ahí cuando yo aludo a su condición de mentiroso, y que una de las características que tiene el mentiroso es que tartamudea. Y él permanentemente lo ha hecho en otras ocasiones (...) entonces, lo que yo me referí no es a su condición, sino que más bien a las características propias de los mentirosos”.