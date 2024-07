Caso relojes internacional: Tonka Tomicic y Parived estarían siendo investigados por estafa en Estados Unidos

Ha pasado más de un año desde que salió a la luz el Caso Relojes, en el cual Marco Antonio López, más conocido como Parived y la expareja de Tonka Tomicic, estaría siendo investigado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.

En este contexto, es donde la periodista Laura Landaeta reveló que la expareja estarían siendo investigados por la justicia de Estados Unidos por estafa a un ciudadano nortamericano.

“En Estados Unidos hay un proceso abierto financiero para investigar los movimientos de plata y los lavados de activos de todo el clan Caso Relojes”, lanzó la comunicadora en el podcast de Cecilia Gutiérrez.

“A Parived lo incluye, a Tonka no lo sé porque aún no termino de leer todos los documentos pero yo creo que sí porque incluye a Parived en sociedades de empresas y las tenía con Tonka”, agregó.

Sobre los motivos de esta nuevo problema internacional para la expareja, Landaeta comentó: “Esto sería por una denuncia de un ciudadano norteamericano que fue estafado por una de las personas de este grupo. En Estados Unidos ya fue aceptada la investigación porque si hay algo que Estados Unidos no perdona son los delitos económicos”, sostuvo.

Víctima se contactó con Landaeta

“Lo que pasa es que esta persona que es gringa, no es latina, me contactó por Instagram porque googleando a este lote de gente terminó encontrando que había un libro. Llevo hablando con él mucho tiempo, me ha ido mandando papeles y yo también le he ido mandando cosas”, señaló. De hecho, comentó que le mandó los documentos de la denuncia por lo que esta sería veridica.

“A él lo estafaron, no quiero decir quién todavía y en base a eso es que empieza esta investigación. Cuando te investigan los gringos todos los delitos que hayas cometido en moneda norteamericana, como es en Brasil o en Chile, todo es automáticamente embargable y pertenece al gobierno de Estados Unidos”, explicó la periodista.

Asimismo, aseguró que tras concluir su investigación en Nueva York, ella entregó un informe a la embajada y ellos se lo entregaron al FBI y a las policías de las ciudades que estaban involucradas en los delitos.

“La parte delictual está súper avanzada, pero lo heavy es que se haya descubierto esta parte económica porque de ahí no se van a salvar”, concluyó.