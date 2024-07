Hombre falleció tras recibir una puñalada en plena vía pública en la comuna de Quinta Normal

Durante la noche del martes, se dio a conocer que un hombre falleció luego de recibir una puñalada en plena vía pública en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Según la información publicada por Emol.cl, el hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del 9 de julio, en la intersección de Pasaje 3 con calle Emilio Campodónico.

La Brigada de Homicidios Centro Norte, bajo la dirección del inspector Felipe Salamanca Parra, habló sobre este caso y comentó que: “Se conformó un equipo investigativo a cargo de la Brigada Especializada antes mencionada, por cuánto habría ingresado una persona lesionada por arma cortante al interior del Hospital Félix Bulnes”, lugar donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminal se dirigieron al lugar para realizar las primeras diligencias y poder identificar el cuerpo.

“En ese contexto, por el momento podemos corroborar que se trataría de una persona de sexo masculino, de alrededor de 35 a 40 años de edad, y su identidad va a ser corroborada a través de sus impresiones dactilares levantadas por el personal del Laboratorio de Criminalística Central”, detalló Salamanca tras las conclusiones de las pesquicias iniciales.

“La víctima iba caminando, y aparentemente discutiendo con un segundo sujeto, y este le propina lesiones cortantes a nivel torácico”, explicó el inspector.

Aún no se encuentra en arma

Con respecto a los motivos del ataque, estos aún no han sido confirmados y las autoridades están explorando diversas líneas de investigación.

“El móvil del hecho aún no lo podemos corroborar ni descartar ninguna línea investigativa, no obstante, estamos haciendo diligencias para efectuar dichas labores”, señaló Salamanca al medio ya mencionado, agregando que varios testigos han sido identificados y sus declaraciones están siendo coordinadas.

“Sí, mantenemos algunos testigos, que se está coordinando su declaración. No obstante, por el momento no existiría algún vínculo víctima-victimario”, aseguró. Asimismo, comentó que aún no encuentran el arma que fue utilizada para el ataque.