“Estaba desnudo a mi lado”: el duro relato que entregó Rafaella di Girolamo en querella contra Cristián Campos por abusos sexuales

A tres meses de la querella de Rafaella di Girolamo contra Cristián Campos por abusos sexuales, Canal 13 accedió a la declaración que entregó la psicóloga, donde se revela el supuesto modus operandi que tenía el actor para estar cerca de ella, de manera íntima.

PUBLICIDAD

Según se lee en el extenso relato, Campos y Raffaella habrían desarrollado una seudo amistad y compartían varios momentos juntos, donde él la incitaba a beber alcohol, la incitaba a probarse ropa interior sexy en una tienda de lencería y le comentaba sus problemas matrimoniales con Claudia di Girolamo, principalmente por la falta de sexualidad en la relación.

“Yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, señaló ante el juez Edgardo Gutiérrez, del 34 Juzgado de Crimen de Santiago.

Ahí, manifestó que el actor le había comentado que no atravesaba un buen momento en la relación con su esposa. “Lo más incómodo era que me decía que ni sexualidad tenían”, advirtió, añadiendo que, después de esos almuerzos, Campos la llevaba a comprar ropa interior.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, indica Di Girolamo en su declaración.

En el testimonio también detalla que durante esa época experimentó diferentes “miedos nocturnos”, motivo por el cual optó por dormir a puerta cerrada y con pestillo, medida que no impidió que Campos ingresara- según su propia versión ante la justicia- a su habitación.

“Cristián entraba a mi pieza en la noche. Se daba cuenta que yo estaba despierta. No recuerdo qué me decía exactamente, era algo como que era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta. Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar”, declaró.

PUBLICIDAD

”Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo”

Una noche, Claudia di Girolamo llegó a la casa y encontró a su marido durmiendo sin ropa, al lado de su hija.

“Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”, aseveró.

Años después, cuando Raffaella entendió que había sido abusada, escribió una carta y se la entregó a su madre para que la leyera, pero, sin revelarle el nombre del abusador. La actriz, indemdiatamente supo quién era.

“Le pasé la carta, yo le pedí que leyera la carta entera y que después hablábamos (...) al terminar de leer “me mira y me dice ‘fue Cristián’, y yo le respondí que sí”.