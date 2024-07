Javiera Contador denunció que fue víctima de un robo por parte de un motochorro: le sustrajeron dinero de sus cuentas bancarias

Durante la jornada de este jueves, la actriz Javiera Contador reapareció en sus redes sociales para exponer una grave situación a sus seguidores, y es que la comediante fue víctima del robo de su celular por un motochorro y posteriormente, los sujetos sustrajeron el dinero desde sus cuentas bancarias.

Cabe destacar que la comediante estuvo fuera del mundo de la web durante tres semanas por su actividad vida laboral y por el lamento robo, puesto que ahora llegó poniéndose “al día por temas varios” porque se “siente al debe”.

En el video de Instagram, la humorista explicó que se retiró de las redes sociales debido a que ”me robaron el celular” cuando se encontraba en el Registro Civil luego de perder su cédula de identidad.

“Cuando salgo del Registro Civil, que estaba lleno y alguien como que pide permiso para pasar (...) Pedí un auto por aplicación y estaba mirando el celular, y yo pensé que esta persona quería pasar, no quería llevarse mi celular. Me sale un motochorro y me dio una rabia”, explicó en el video de la plataforma, asegurando que sintió mucha rabia en ese momento.

Le robaron dinero

Luego de esta situación, la actriz se dirigió a su trabajo donde pudo ingresar a un computador y pudo comprobar que efectivamente, los ladrones le habían sacado dinero de sus cuentas bancarías puesto que actualmente, los perfiles se manejan desde las aplicaciones de los teléfonos.

“Sacaron ‘cualquier’ cantidad de dinero. Se hicieron varios depósitos”, complementó Javiera. Aunque esto no fue todo, puesto que Contador también reveló que le cambiaron la clave única y la contraseña de su mail, con el fin de sacar créditos a su nombre.

Eso sí, la comediante reveló que los bancos detectaron los movimientos sospechosos en su cuenta e inmediatamente bloquearon sus cuentas y transacciones que estaban realizando los individuos. Finalmente, le devolvieron el dinero sustraído.