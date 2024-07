Laura Landaeta habló sobre las acusaciones de agresión en contra de Cathy Barriga: “Hay funcionarios a los que le pegó cachetadas”

La reconocida periodista investigativa, Laura Landaeta, publicó su último libro que tiene a la exchica “Mekano” y exalcaldesa de Maipú como protagonista, el cual fue titulado como “Cathy Barriga, la perla negra de la UDI”. En esta obra indaga en el caso del desfalco en la municipalidad de Maipú que tiene actualmente a la “Robotina” en arresto domiciliario total.

Landaeta visitó el Podcast, “Con la ayuda de mis amikas”, en donde habló sobre su último trabajo, y como era de costumbre, sus palabras no dejaron de impactar. En este espacio, la periodista profundizó sobre las acusaciones de agresión que rodean a Barriga.

Partió con la relación con Ronny Dance. “Ella es inteligente, inventa cosas hechas para tapar otras”, partió afirmando. “Ella salió a decir inicialmente que Ronny Dance la había golpeado, y yo había presenciado la pelea en donde ella lo había golpeado a él. Te lo puede decir Karen Paola, Salfate, quien hasta lo dijo en un diario”, agregó Laura, quien fue testigo de este conflicto debido a que cubría “Mekano” cuando trabajaba en LUN.

“Ronny le contestó alguna vez, él ha sido súper caballero al no decir nada en todo este tiempo, pero en algún momento puede explotar, por eso se resguarda tanto de Ronny Dance”, contó. “Yo creo que había ahí un juego de victimizarse. Yo creo que él le pegó a ella también, no lo vi, pero lo vieron otras personas. Era una actitud defensiva más que de ataque”, aclaró y añadió que ella tiene un patrón de agresión a sus parejas.

Con respecto a Joaquín Lavín Jr., Laura reveló que en una discusión que estaba teniendo con Cathy, ella se hiperventiló y terminó botando a su hijo que tenía en sus brazos.

“Le pegó una cachetada brutal, le dejó la cara morada”

Estas acusaciones de agresión no sólo se remitieron a la esfera privada de Cathy Barriga, sino que también en el área laboral. “Hay funcionarios a los que le pegó cachetadas, le pegó empujones. Hay hartas denuncias por violencia en contra de ella, física y psicológica. Imagínate una mujer de metro y medio, flaquita como es ella, pegándole a una mina de 1,70 y que ella le tenga miedo”, aseguró.

La periodista reveló que habló con una de las personas que denunció haber sido agredida físicamente por Cathy Barriga. “Con otros trabajadores tuvo actitudes violentas y bien agresivas. Empujones a varias personas y a la prensa, a la prensa le pegaron varias veces”, contó.

La mujer que decidió hablar con Laura Landaeta se enfrenta a la acusación de que falsificó su título, el cual fue idea de Joaquín Lavin Jr. “Ella terminó con un ACV, ella terminó con un parálisis facial, por eso faltó los años que faltó. Cathy Barriga decidió pagarle para que no... A ella le pegó una cachetada brutal, le dejó la cara morada”, reveló la periodista.

“Cathy Barriga decidió seguir pegándole, pese a tener un contrato a honorarios, seguramente para que no la denunciara. No hizo la denuncia porque estaba con parálisis, muchos problemas de salud, estrés, todo eso está constatado en el expediente”, añadió.

“No lo digo para victimizarla a ella porque lo que hizo está mal y tiene que pagar eso, lo digo porque ella le tenía tanto miedo que sólo a último momento se atrevió a decir: ‘el amigo de Cathy Barriga y Joaquín Lavin es el contralor, por eso no le pasa nada’”, continuó.

Sobre el destino de los trabajadores que habrían sido víctimas de estas agresiones de Cathy Barriga, Laura dijo que algunos fueron acosados, desvinculados, despedidos y otros renunciaron. Ahí es cuando lanzó otra bomba, “con este libro me pasó algo que nunca me había pasado. Mucha gente me dijo, gente que conozco hace años, ‘te juro que no puedo hablar. Es tanto el daño que me hizo esta mina y su marido que me da miedo hablar, porque mi psiquiatra me dijo por mi salud mental’”, aseguró la profesional.