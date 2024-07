“Antipobres”: Tohá defiende a Winter

El diputado Gonzalo Winter (FA) indicó en la discusión de la ley de elección municipal en dos días que la multa por no votar es “antipobres, quieren castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta”.

La frase le ha valido críticas, pero desde el Gobierno, aunque no comparten la visión pro voto voluntario, la ministra del Interior, Carolina Tohá., señaló que “la postura del Gobierno es clara, el Gobierno ha promovido que en Chile haya voto obligatorio. Es un debate válido”, pero añadió que “tengamos un debate razonable, que no se llegue al punto de ridiculizar temas. Esa ha sido su postura históricamente, así que lo que yo pediría es que no ocupemos cada argumento como una mecha para encender una hoguera”.