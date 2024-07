“Esto le produjo mucha angustia”: Abogado de Raffaella Di Girolamo niega haber filtrado testimonio y reveló cómo está la psicóloga

Durante esta semana se filtró el fuerte testimonio de Raffaella Di Girolamo ante el juez en contra de Cristián Campos, quien estos momentos enfrenta una querella por abuso sexual infantil encontra de la hija de su exesposa, Claudia Di Girolamo.

Cabe recordar que la grave situación salió a la luz por una denuncia de la Fundación para la Confianza, quienes aseguraron que el actor actuó en contra de la psicóloga mientras ella era menor de edad.

Ahora, se han revelado varios antecedentes de la causa, entre ellos que Campos acompaña a Raffaella a comprar ropa interior provocativa, le daba alcohol siendo menor de 18 años y además, habría sido descubierto desnudo en la cama de Di Girolamo.

En este contexto, es donde el abogado de la presunta víctima, Juan Pablo Hermosilla, fue invitado a “Contigo en la mañana” para hablar sobre la filtración de los documentos y actualizar en qué proceso se encuentra el caso.

En primera instancia, el profesional se refirió a la acusación de haber filtrado el testimonio de Raffaela en los medios de comunicación. “No es así. Lo bueno de ser viejo, porque tengo 63 años y tengo más de 40 años de abogado titulado, es que ustedes saben que los casos pasan, los abogados quedan y los mentirosos salen a la vista altiro”.

En esa línea, aseguró que como representantes no tienen problema en hablar con la prensa a través de un comunicado de prensa como lo han hecho anteriormente.

La filtración dañó a Raffaella

Asimismo, aseguró que “nos dañó la filtración, ayer di una entrevista a Canal 13 y les reclamé, pero cortaron esa parte esa edición”, comentó en el matinal, asegurando que no estaban de acuerdo con la publicación puesto que cuando se hizo la denuncia intentaron dejar de lado ciertos detalles y solamente se dio a conocer luego de que fuera presentada la querella.

De igual manera, recalcó que ellos en ningún momento han contestado a las declaraciones “prepotentes” de Campos.

“La respuesta es no. No sólo nosotros no hemos filtrado, sino que creo que esto nos causó un daño. Ayer mi clienta me llama y me pide que le transmita a los medios que esto le produjo mucha angustia”.

Según los datos entregados por Hermosilla, las declaraciones de Raffaela al magistrado fueron realizadas en dos días completos y que “anden circulando esta información de fuentes desconocidas, genera ansiedad en la denunciante y en su familia”.

“Yo estoy de acuerdo con la contraparte porque aquí lo importante es que el juez reciba todas las pruebas, y estas cosas dañan a todos (...) Aquí lo relevante es permitir el espacio para que el tribunal investigue y entregue sus conclusiones, que van a ser públicas, igual que el expediente, pero en un momento adecuado”, dijo en el programa.

¿Quiénes ya han declarado por el caso?

“El corazón de la investigación está hecho. Aquí han declarado numerosos testigos, tanto presentados por nosotros como por la contraparte (...) El 90% de la prueba que tiene que producirse en este caso ya se produjo”.

Finalmente, confirmó que ya declararon Antonio y Pedro Campos y María José Prieto, entre otros familiares de ambos involucrados.

Eso sí, aún faltaría la declaración de Cristián Campos y que la fecha de su testimonio también está en sus manos. “Él tiene derecho para guardar silencio y a no declarar como todo imputado en Chile”.

“Está toda la prueba ya rendida, el tribunal se ha movido de forma muy eficiente”, declaró, agregando que “hay abundantes pruebas físicas”, sostuvo.