Presidente Boric: “Al gran empresariado no le caemos bien”

La relación del Gobierno con el mundo privado no ha sido de las mejores y ayer el Presidente, Gabriel Boric fue, nuevamente, directo. En el marco de su visita a Chuquicamata y hablando sobre el desarrollo de la industria del litio aseguró que su mandato, a los empresarios, no le cae bien.

Al recordar y explicar cual es la Estrategia Nacional del Litio, el Jefe de Estado expresó que “esto fue motivo de debate y en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien... No importa, porque no les caemos bien”.

“Bueno, tenemos que trabajar juntos, porque la colaboración público privada es necesaria”, añadió Boric.

La delegación presidencial viajó a la Región de Antofagasta para celebrar el Día de la Dignidad Nacional, en que se conmemora la nacionalización del cobre, en 1971. También relacionado a la empresa privada, el Mandatario declaró que “surgen voces de algunos sectores de la derecha chilena, y uno que otro extraviado por ahí, que llaman a privatizar Codelco o parte de él. Sepan que no lo vamos a permitir”.

El Jefe de Estado agregó que “Codelco no sólo no se privatiza, sino que además avanza en nuevas funciones y en nuevas exploraciones y está avanzando en otra industria clave para la transición energética, el litio, y para esto es importante avanzar con alianzas público privadas”.

Boric recordó que la nacionalización del cobre se hizo bajo el gobierno de Salvador Allende: “Fue aprobada unánimemente en el Congreso, pero como bien nos recordamos, no se puede esconder lo difícil que fue en su momento convencer a los diferentes sectores de la importancia de avanzar en esta dirección”.