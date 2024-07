Un gélido despertar en Santiago: este viernes se registró la temperatura más baja de lo que va del año

Este viernes 12 de julio en Santiago se registró la temperatura más baja de lo que va del año, llegando a los -1,5° a las 07:26 horas, según los datos recogidos por la Estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El meteorólogo de la DMC, Cristóbal Torres, conversó son La Tercera, que en otros puntos de la Región Metropolitana la temperatura que se registró fue aún más baja.

“Han habido otras temperaturas más bajas en las estaciones de la zona central. Por ejemplo, dentro de la RM tenemos Tiltil con -4.8° C bajo cero, en Pirque de -4.9° C. En Lampa fue de -2.7° C, en Rinconada -3.1° C y en Lo Pinto -2.6° C”, informó.

Un despertar frío y una tarde soleada

El profesional de la meteorología señaló que se esperaba que para este viernes los termómetros marcaran la temperatura más baja. Esto debido a que actualmente nos encontramos en invierno, y bajo el fenómeno de La Niña.

“Eso hace que se generen las condiciones propicias para que pasen por la zona central masas de aire frío o se queden ahí estacionarias”, aclaró. Torres agregó que esta situación hace que “las temperaturas mínimas se mantengan por varios días consecutivos o temperaturas mínimas bajo cero: heladas”.

A pesar del frío despertar, el sol igualmente adorna los cielos de la capital, lo que es un comportamiento completamente normal. “Justamente por tener cielo despejado y madrugada despejada es porque la temperatura baja mucho (...) generalmente las masas de aire frío están asociadas con cielo despejado”, clarificó.

¿Cómo vienen los próximos días?

Sin embargo, para los próximos días esta situación se va a revertir. El sábado y domingo subirán las temperaturas mínimas en la Región Metropolitana que llegarán a los 1° y 3° grados sobre cero, aseguró el profesional.

Este se mantendrá sólo por el fin de semana, ya que el lunes se espera que “nuevamente con temperaturas que van a estar en torno a los 0° C y los 2° C”, dijo Cristobal Torres.

”Lo más probable es que en un par de semanas más sigamos registrando temperaturas más bajas, por lo menos en la estación de Quinta Normal, que es la oficial de la región Metropolitana”, añadió el mismo profesional a Expreso Bío Bío.