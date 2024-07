“Una vez que consolidamos nuestra relación, él dejó de trabajar”: La declaración de Tonka Tomicic sobre Parived por el caso relojes

Tonka Tomicic no animaría la Gala del Festival: suenan sus reemplazos

El pasado 17 de junio, la exanimadora de Canal 13 Tonka Tomicic, prestó declaración por el bullado caso Relojes en la Fiscalía Occidente. Ante Eduardo Baeza, la modelo contó detalles de su matrimonio con Marco Antonio López, “Parived” y cómo administraba su dinero.

Canal 13 tuvo acceso al testimonio de Tomicic, quien explicó cuándo se conoció con su ahora exmarido. “Fue una relación que se prolongó por 20 años”, dijo, agregando que “se presentó como un hombre muy espiritual, sabio, austero, y a la vez muy entusiasta por las cosas positivas de la vida. Una persona muy especial en relación con las que yo había conocido hasta esa época”.

Cuando lo conoció en el año 2002, Parived vivía “modestamente en una pequeña casa de adobe en la comuna de Lo Barnechea”.

“Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona” — Tonka Tomicic

Se fueron a vivir juntos

“En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar”, sostuvo ante el persecutor.

La billetera y su administración

“Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba”, declaró, añadiendo que “Marco no trabajaba y tuvo un emprendimiento en la minería (cobre y oro) que yo siempre apoyé porque deseaba que surgiera y fuera exitoso”.

Y claro este trabajo minero está siendo investigado por el Ministerio Público, como un posible punto de lavado de dinero. “Debía ser cuidadosa y estricta con la administración de mis recursos, sobre todo porque hoy estoy sin trabajo y mi madre padece de alzhéimer y depende de mí”, dijo Tomicic.

“Desde el punto de vista económico yo fui el soporte de la familia. Su negocio en el ámbito minero fue puro gasto y nunca prosperó como esperábamos. No obstante, yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones, por lo que yo no tenía conocimiento del detalle de tales negocios”, puntualizó Tomicic.