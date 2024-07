“No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos”: Joe Biden condenó ataque a Donald Trump

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo palabras sobre el incidente ocurrido durante un acto de campaña de Donald Trump en Pensilvania. Tras escuchare disparos, el candidato fue protegido por sus escoltas, mientras se le veía sangrar a la altura de la oreja.

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, expresó el presidente.

Por su parte, el expresidente Barack Obama también emitió un comunicado deseando pronta recuperación a Trump.

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, expresó Obama.

Incidente es investigado como intento de asesinato

El incidente registrado el sábado durante un acto de campaña del expresidente Donald Trump en Pensilvania es investigado como un intento de asesinar al virtual candidato republicano, afirmaron funcionarios de fuerzas policiales.

La campaña de Donald Trump informó en un comunicado que el expresidente se encuentra “bien” tras ser retirado del escenario por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, cuando aparentemente se escucharon disparos entre la multitud.

Un fiscal local señaló que el presunto agresor y al menos una persona que asistía al evento murieron.

“El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida respuesta durante este acto atroz”, dijo el portavoz Steven Cheung en un comunicado. “Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Más adelante se darán más detalles”.

Dos funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso. Indicaron que el agresor no estaba presente en el mitin y fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado Butler, Richard Goldinger, dijo en una entrevista telefónica con la AP que el presunto agresor fue abatido y que al menos un asistente al mitin murió.