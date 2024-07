Daniel Jadue: presentan apelación a su prisión preventiva y encuesta devela que 62% no cree que haya persecución política

El equipo de abogados del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, informó este lunes del recurso de apelación que presentaron el pasado sábado en el 3° Tribunal de Garantía de Santiago con la finalidad de revertir la cautelar de prisión preventiva que afecta al jefe comunal por la investigación de varios delitos de corrupción, en el marco de caso farmacias.

Fue en las redes sociales del alcalde, en Instagram y X, donde los defensores de Jadue establecieron el contenido de los alegatos de su apelación, que busca dejar constancia en los tribunales del “trato arbitrario” que recibió el líder del Partido Comunista por parte de los jueces “de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema”, en la decisión de su medida cautelar mientras se investigan los eventuales hechos delictivos vinculados con actos de corrupción durante su mandato municipal.

El recurso de Daniel Jadue

“El sábado 13 de julio la defensa de Daniel presentó al 3° Tribunal de Garantía una extensa y fundada apelación a la Corte de Santiago para obtener su libertad dejando sin efecto la decisión del día 8 de julio, dictada tras la imposición de una juez que la dirigió de realizar la audiencia a pesar de haber diligencias pendientes que no lo hacían viable”, indica el comunicado de los abogados de Jadue, donde se evidencia que en el mismo recurso “se denunció también a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema por el trato arbitrario del mismo tribunal que no dio tiempo razonable a la defensa para agregar al debate nuevos antecedentes que contradecían el supuesto riesgo de fuga, los que habían sido autorizados recién el viernes 5 de julio”.

Esperamos que la apelación se alegue miércoles o jueves de esta semana en la Corte de Santiago, y que el recurso sea visto por jueces verdaderamente independientes — Defensa de Daniel Jadue

En su misiva, la defensa del alcalde anticipa “que la apelación” podría alegarse el próximo “miércoles o jueves de esta semana en la Corte de Santiago”, recurso que esperan “sea visto por jueces verdaderamente independientes”.

“Para que Daniel salga en libertad hasta ratificarse en un juicio justo su total inocencia y que no ha habido mérito para imputarle supuestos delitos que nunca cometió. También esperamos que la Corte Suprema aplique sus facultades disciplinarias y correctivas para reprochar a quienes han actuado sin moderación, prudencia, distancia, ni ponderación en esta causa”, puntualizaron.

Opens in new window Los abogados de Daniel Jadue presentaron una apelación en las cortes de Apelaciones y Suprema. Fuente: Instagram @danieljaduejadue.

La causa que persigue a Jadue, por su parte, fue uno de los temas consultados en el último sondeo Cadem, donde poco más del 60% de los encuestados aseveró que el juicio no representa ningún tipo de persecución política en contra del dirigente comunista, tal como lo ha planteado el propio acusado y su entorno partidista.

Encuesta Cadem por prisión de Jadue

Así, ante la pregunta de si “supo o escuchó hablar de que los tribunales rechazaron la solicitud de Daniel Jadue de cambiar las medidas cautelares para mantenerlo en prisión preventiva”, un 74% de los sondeados respondió afirmativamente y otro 26% señaló que no tenía conocimiento del tema.

Del mismo modo, y planteado el tema que “la defensa de Daniel Jadue señala que ha existido una persecución política en su contra”, un 35% aseguró que tras la prisión preventiva del alcalde hay una persecución política, mientras que un 62% señala que esto no es correcto. Finalmente, sólo un uno por ciento indicó no estar “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”; mientras que el dos por ciento de los encuestados “no sabe y no responde”.