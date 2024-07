Accidente en Ayacucho deja tristeza y fuertes reclamos: “Esa carretera está más olvidada”

Un fatídico accidente de bus de la empresa Molina Unión se reportó en la vía Los Libertadores, cuando la unidad se trasladaba desde Lima hasta Ayacucho. Las autoridades confirmaron 23 fallecidos entre estos un bebé de ocho meses de edad, además de decenas de heridos y otros tanto sin rescatar.

La tragedia ocurrió aproximadamente a las 6:00 a.m. de este martes 16 de julio cuando el bus con al menos 40 personas a bordo se trasladada por esta carretera, pero de repente se despistó y volcó por la pendiente de al menos 200 metros.

Un video divulgado en las redes sociales muestra a desesperación de las víctimas. “Acaba de pasar un accidente muy grave, empresa Molina que iba directo para la costa se acaba de, hay muchos heridos, muchos muertos, pedimos ayuda a la gente de primeros auxilios porque el accidente es muy grave”, se escuchaba con la imagen del bus volcado.

Un autobús de la empresa Molina Unión, que había partido de Lima con destino a Ayacucho, volcó por pendiente de 200 metros. Twitter @retodiariomx

Las labores de rescate se complicaron aún más por las condiciones de la zona además de difícil acceso. En las redes sociales opinaron sobre la tragedia que, según insistieron, es cada vez más frecuente en las carreteras del país.

“La ruta es muy peligrosa el MTC debería hacer algo”, “Esa carretera esta mas olvidada hace tiempo esta lleno de baches y derrumbes hasta con auto es peligroso la vía es demasiado estrecha”, “De Ayacucho a Huancayo la vía es recontra estrechito recontra. tuve la oportunidad de ir esa ruta y es muy peligroso, me asombra”, “Esa carretera es muy peligrosa, las pistas son muy angostas y ni siquiera está asfaltado”.

Falta de apoyo

En medio de la desesperación, familiares de las víctimas apuntaron contra la empresa de transportes Molina Unión que, según indicaron, no prestó la ayuda necesaria tras el accidente.

“Y lo peor es que nos dijeron que salía el bus a las 7 de la noche, mediodía me dijeron a mí porque me he ido a la agencia para que me dieran más información, no me dieron, ahora no sabemos nada”, dijo la mujer al ser consultada sobre algún contacto con los directivos o abogados de la empresa, citó Exitosas Noticias.