Presidente Boric defiende medidas de Gobierno por baleo en Lampa: “La creatividad no ayuda a solucionar los problemas”

El Presidente Gabriel Boric se refirió desde Paraguay a las medidas anunciadas este miércoles por la ministra del Interior de su Gobierno, Carolina Tohá, luego de la balacera que ayer dejó a cinco personas muertas en la comuna de Lampa, instancia en la que además de validarlas, respondió a las críticas de la oposición y el senador José Miguel Insulza.

El mandatario, de gira por la nación paraguaya para fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países, fue abordado en conferencia de prensa para conocer de su posición respecto de las medidas que tomará su Gobierno para evitar hechos de violencia como los acontecidos en Lampa y Quilicura, donde fueron asesinados una veintena de personas, y la petición de renuncias en la cartera de Interior por parte de los partidos de la oposición, junto al llamado del senador Insulza a “decretar Estado de Sitio” en la Región Metropolitana a través de su cuenta de la red social X.

La postura de Gabriel Boric

En la ocasión, el jefe de Estado apuntó a los esfuerzos conjuntos que está realizando su administración para “enfrentar al crimen organizado” en el país, y la necesidad de abordar integralmente el problema con este tipo de crímenes en la Región Metropolitana.

“Para enfrentar al crimen organizado, que tal como dije el día de ayer, ha tenido un recrudecimiento en sus acciones delictuales, en particular, con víctimas fatales en la Región Metropolitana, hay que utilizar todas las herramientas”, indicó el mandatario.

La creatividad por redes sociales no ayuda a solucionar los problemas. Las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar los problemas — Gabriel Boric

“Por eso instruí que hoy día en la mañana se realizara una reunión entre el fiscal nacional, los jefes de las policías de PDI y Carabineros, el Subsecretario del Interior y la ministra del Interior, Carolina Tohá”, reconoció Boric.

“En esta reunión se acordó, primero un pequeño contexto. En Chile, en la gran mayoría de las regiones, tal como se constató con los datos unificados de las policías, que se presentaron si mal no recuerdo el mes pasado, se ha logrado disminuir la tasa de homicidios”, agregó.

“Una tendencia que no sucedía hace por lo menos cinco años. Y a nivel nacional, estas disminuyeron en el orden de un seis por ciento. Sin embargo, esto no ha sido así en la Región Metropolitana”, indicó el mandatario, quien reconoció que en la capital “existe un grave problema que no desconocemos”.

“Nos preocupa y nos ocupa”, señaló Boric, quien apuntó sus cuestionamientos a las críticas de la oposición y al llamado de Insulza, de decretar Estado de Sitio en la RM. “Para poder enfrentarlo (el crimen organizado), se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales”, dijo.

“La creatividad por redes sociales no ayuda a solucionar los problemas. Las peticiones de renuncia no ayudan a solucionar los problemas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer más a nuestras policías, como lo hemos venido haciendo desde el Gobierno, poder controlar el tráfico de armas y la presencia de armas que hoy día existe en nuestro país, y tomar medidas concretas como, por ejemplo, lo que se ha anunciado hoy día”, apuntó.

El Presidente Gabriel Boric se refirió esta tarde respecto de la balacera que acabó con la vida de cinco personas en la comuna de Lampa. Fuente: Captura de pantalla de Mega.

“Esto es tener una fuerza de tarea conjunta para la Región Metropolitana, que está compuesta por ambas policías, con participación de la Fiscalía, para poder integrar toda la información de inteligencia y conducir desde ahí la anticipación de los delitos”, explicó.

“Una de las cosas que hemos visto, y lo conversaba recién con la ministra Tohá, minutos antes de entrar a esta conferencia de prensa, es que alguno de los lugares donde venía la gente que realizó o que participó en lo sucedido en Lampa, estaba o frecuentaba lugares que se conocen que son reductos en donde permanentemente se reunen delincuentes”, apuntó Boric, quien aseguró que “esos lugares no pueden seguir funcionando”.