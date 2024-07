Subsidio de arriendo para adultos mayores y personas con discapacidad: ¿Cómo postular al beneficio estatal?

Otro de los aportes económicos que otorga el Estado a los ciudadanos en Chile es el subsidio de arriendo para adultos mayores y personas con discapacidad, un bono que permite cubrir, en algunos casos, hasta el 95% del valor mensual de la vivienda donde residen los potenciales beneficiados.

Un bono en dinero que busca subsidiar a los adultos de más de 60 años, y a personas de cualquier edad con alguna condición de discapacidad comprobable, en el pago de arriendos de sus viviendas o futuras residencias.

Detalles del beneficio económico

Dicho subsidio, explica la Red de Protección Social en sus plataformas digitales, se “otorga por 24 meses” y se puede utilizar “de manera consecutiva en un plazo máximo de ocho años”.

El monto del bono varía dependiendo del tramo en que el beneficiario se encuentre dentro del Registro Social de Hogares (RSH), y este puede variar entre el 90% y 95% del valor total del arriendo mensual de la vivienda, quedando en la persona que solicita el beneficio la obligación de copago de entre un 5% y 10% del precio acordado.

¿Quiénes pueden postular?

Como se indica en el sitio web de la Red de Protección Social, personas de 60 años o más y quienes tengan alguna condición de discapacidad; que tengan cédula de identidad chilena, que pertenezcan al 70% más vulnerable según el RSH, y que cuenten con ingresos mínimos de 5 UF. Tampoco es necesario que se tenga un monto de ahorro mínimo para postular.

Este segmento de la población incluso puede postular al beneficio ya sea que esté arrendando una vivienda o esté buscando alguna propiedad para arrendar.

Los canales de postulación son dos: presencial e Internet. En el caso del primero, el trámite se debe realizar en las Oficinas de Atención Presencial del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) o en las instituciones públicas habilitadas. Para reservar día, hora y lugar donde postular debes ingresar a www.minvu.cl o llamar al fono Minvu Aló 600 901 11 11 o 02 2 901 11 11, desde teléfonos celulares. Los horarios de atención en esta plataforma son: Lunes a jueves, de 8:30 a 16:00 horas; y Viernes, de 08:30 a 14:00 horas.

En el caso de hacer el trámite por Internet, solamente debes ingresar al sitio web minvu.cl con tu ClaveÚnica.

Cabe indicar que a pesar de cumplir los requisitos, un postulante puede quedar fuera del beneficio, ya que para “seleccionar a los beneficiarios se prioriza a quienes suman la mayor puntuación según distintos factores predeterminados”.

En caso que el puntaje no corresponda a lo acreditado por la persona postulante, se puede apelar dentro de un plazo de diez días corridos posteriores a la publicación de la nómina de beneficiados/as correspondiente al último proceso de selección, y si no hay ningún error y no quedaste seleccionado/a para obtener el beneficio, puedes volver a postular en un próximo proceso.

¿Qué condiciones podrían dejarte fuera del programa?

- Ser propietario/a o asignatario/a de una vivienda, infraestructura sanitaria o de un sitio.

- Ser beneficiario/a de un subsidio habitacional o tener certificado de subsidio habitacional vigente.

- Haber sido declarado/a como integrante de un grupo familiar beneficiado por el programa de arriendo.

- Contar con un arriendo superior a 11 UF. Dicho pago podría llegar hasta 13 UF en caso de vivir en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén o Magallanes.