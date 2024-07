“Encuentro mucho más picante andar robando plata de la municipalidad”: Candidata a alcaldesa Catalina San Martín reacciona a las críticas por su cuenta de OnlyFans

La apertura de una cuenta de OnlyFans por parte de la candidata independiente a alcaldesa por Las Condes, Catalina San Martín, ha generado un poco de ruido dentro del mundo político puesto que la plataforma es conocida principalmente por su uso para compartir y vender contenidos para adultos.

En este contexto, es donde la concejala de la comuna del sector oriente se refirió a esta decisión en el Instagram Live de Publimetro y aseguró que su objetivo de utilizar esta página es para otros fines, entre ellos “desnudar las verdades”.

“Queremos hacer una campaña muy disruptiva. Yo soy política y me gusta la política, pero creo que tenemos un deber de saber llegar con nuevos mensajes y renovar también cómo llegamos a las personas y por eso hicimos la cuenta”, comentó de entrada la abogada.

Uno de los principales motivos por los cuáles es decisión realizar crear un perfil en la plataforma fue porque “yo necesitaba ser conocida (...) ¿Cómo lo logramos? con nuestro caballo de troya, así le puse yo”.

“Nosotros hackeamos un poco el sistema porque te vengo a hablar en una plataforma, como es OnlyFans, de algo que nadie se espera que estés hablando: desnudar las verdades de Las Condes”, comentó la candidata independiente en Estación Publimetro.

Según sus palabras, el objetivo es mostrar “toda la pega que he hecho como concejala de la comuna durante todo este tiempo y todas las otras cosas que voy a seguir desnudando durante este periodo porque yo sigo en ese rol”.

Asimismo, destacó que todo ha sido positivo puesto que a pesar de que “es una plataforma que uno asocia a otras cosas, más eróticas” ha logrado llamar la atención, debido a que fue sumamente comentado a raíz de los prejuicios que existen con respecto a la comuna de Las Condes de ser una zona más conservadora y tradicional.

Eso sí, Catalina enfatizó que “no voy a entrar a la plataforma siendo algo que no soy, no voy a mostrar nada, ni el tobillo”, aseguró.

Las críticas

“Ocupamos la olita que venía con Camila Polizzi, otra persona que era de UDI, usamos lo que teníamos y lo transformamos a nuestro favor y creo que ha sido una campaña súper exitosa”, expresó, pues la ha ayudado a generar la visibilidad que necesitaba.

Con respecto a la mala onda que le ha llegado por esta decisión, Catalina San Martín nos dijo: “Hay gente que me ha dicho de todo, que soy picante y voy a ser súper sincera... Yo encuentro mucho más picante y rasca andar robando plata de la municipalidad, tener juicios en fiscalía y en contraloría producto de platas que no saben dónde están”, sentenció.