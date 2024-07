“Es una hater, ha insultado a mucha gente, ha sido una promotora del odio y la violencia”: Marco Enríquez-Ominami se lanzó con todo contra Maite Orsini

Marco Enríquez-Ominami nuevamente vuelve a ser el centro de la noticia en los medios de comunicación, pero esta vez no por ser nuevamente candidato a la presidencia, sino porque criticó con todo a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini.

El momento se dio cuando la pareja de Karen Doggenweiler se encontraba como invitado en el programa “Que te lo digo”, en donde se refirió en duros términos a la parlamentaria por su carrera en la política y a sus comentarios con respecto a la mala onda que le lleva a diario.

“Yo no leo Twitter, así que al hater que me insulta por Twitter, ¡amigo, no te leo!. No pierdas tu tiempo”, fueron las palabras de Orsini en nueva conversación con La Cuarta.

En este contexto, es donde Marco expresó: “Yo creo que ella es hater, ella es una diputada que no es un gran aporte al debate público, tengo una opinión dura muy sobre ella. Ella es una hater, que ha insultado a mucha gente, ha sido una promotora del odio y la violencia después de una victimización que yo detesto en el debate público”, sostuvo.

“Ella ha transformado en una especie de salvajismo el debate, cualquier cosa. Tú ves su Twitter, es insulto para todo el mundo y cuando le toca a ella, se ofende. Además, pone sobre la mesa un ánimo de víctima que detesto porque el debate público requiere un mínimo de rigor”, expresó el excandidato al sillón presidencial.

“Lo único que hace es desprestigiar”

Asimismo, Marco afirmó que a pesar de que Orsini pertenece a un lado político parecido al de él -izquierda-, ella no aporta en nada.

“Ella es un aporte triste al debate, se inscribe en un domicilio parecido al mío, porque se supone que pertenece al mundo progresista, y lo único que hace es empobrecernos, es llevarnos contra un muro, cuando la gente está pidiendo seguridad (...) La gente dice que nosotros no somos serios, y ella lo único que hace es desprestigiar. No puedes todo el día no prepararte”, dijo el excandidato, dando a entender que la diputada debería abrirse a otras ideas.

“No puedo perdonar que alguien que sea parlamentario demuestre una frivolización del debate, que a mi me aterra”, cerró.