Joe Biden anunció la baja de su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Este domingo, el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la baja de su candidatura para las próximas elecciones presidenciales que se realizará en noviembre, en donde su principal contrincante es el expresidente del partido republicano, Donald Trump.

A través de su cuenta de X (Twitter), Biden publicó un comunicado de prensa. “Hoy Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, en bajar el precio de los medicamentos para los adultos mayores, y en expandir un seguro de salud accesible para un número récord de ciudadanos”, partió su comunicado.

“Hemos provisto apoyo crucial a miles de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Pasamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Nombramos a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema. Y pasamos la legislación más importante para el medio ambiente del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado que hoy”, aseguró

El anuncio de su renuncia a la reelección

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que renuncie y me concentre exclusivamente en cumplir con mis deberes como presidente por el resto de mi mandato”, afirmó.

“Voy a dirigirme a la nación más tarde en la semana con más detalles sobre mi decisión. Por ahora, quiero expresar mi más profunda gratitud a todos quienes han trabajado duro para verme reelecto. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamal Harris por ser una extraordinaria compañera en este trabajo. Y quiero expresar mi sincera apreciación a la gente de Estados Unidos por la fe y confianza que han depositado en mí”, continuó.

“Yo todavía creo y lo que siempre he creído: no hay nada que los estadounidenses no pueden hacer, cuando lo hacemos juntas. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, cerró.

En una segunda publicación en X, Joe Biden entregó su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris. “Demócratas es hora de unirnos y vencer a Trump”, aseveró.