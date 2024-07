Experto en políticas públicas por nueva cárcel: “Se debe modernizar Gendarmería”

1 ¿Qué debe hacerse para alcanzar niveles internacionales en recintos penitenciarios?

El país ya ha estado trabajando en alcanzar esos estándares, primero con la CAS y ahora con el Repas. Sin embargo, la realidad carcelaria, junto el cambio del perfil de los reos, hacen necesario avanzar hacia el modelo europeo, que es la propuesta informada por el Gobierno. Aquello quiere decir que, además del uso de tecnología en las cárceles, celdas individuales y control férreo de visitas, se debe avanzar en un Plan de Modernización de Gendarmería, con, al menos, mejoras salariales y anonimato de la fuerza especial de gendarmes que trabajan en el nuevo penal.

2 Considerando la necesidades ¿es prioridad construir ese recinto?

Prácticamente todas las encuestas de opinión indican que la prioridad 1 o 2 en cualquier medición es seguridad. Por tanto, la mirada está puesta en la agenda no sólo por los partidos y grupos de interés, sino principalmente por la ciudadanía. Es la política pública contingentemente más demandada en la actualidad. Por tal razón, el anuncio del Presidente Boric alcanzó amplio consenso en los actores políticos.

Juan Carlos Aguirre UBO

3 ¿Cómo solucionar el rechazo de los alcaldes y el problema real que genera en el entorno una cárcel?

Aunque hay pocos detalles del proyecto, ningún alcalde aceptará la instalación en su comuna, menos en periodo electoral. No obstante, el Gobierno puede negociar con ediles de su sector, aunque lo más probable es que no sea necesario, por la discusión inmediata que puso el Ejecutivo a la iniciativa y por “saltarse” la aprobación del proyecto por cualquier instancia comunal ya no podrán referirse al efecto que tenga en el Plan Regulador. La Moneda apuesta por una aprobación fast-track, pero se deben tener en consideración ciertas medidas de mitigación, como el financiamiento de áreas verdes o mejoramiento de infraestructura.