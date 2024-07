Senador Javier Macaya aseguró que a su padre lo grabaron “sin su consentimiento” y que el video fue “bastante editado”

El senador de la región de O’Higgins y presidente la UDI, Javier Macaya, estuvo como invitado en “Mesa Central” en donde se refirió a la condena de seis que deberá cumplir su padre, Eduardo Macaya, por los cargos de abuso sexual a menores de edad.

En la conversación con Canal 13, el parlamentario aseguró que su progenitor “es una persona que es grabado en un entorno familiar”, agregando que el registro fue “grabado sin su consentimiento” y es un video “bastante editado”.

“Por eso yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene que defenderse, que tiene el derecho a defenderse, que hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia y sin ningún privilegio, sin ningún privilegio, pero al mismo tiempo sin ningún perjuicio por este tema”, explicó sobre el tema.

Eso sí, Mayaca destacó que en su rol “como senador y como abogado” le “corresponde respetar las decisiones judiciales”.

En esa línea, también comentó que ha sido un tema “súper doloroso” a nivel familiar puesto que “para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones… Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida”.

Sobre un supuesto quiebre entre sus cercanos, el senador aseguró que: “Acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”.

De igual manera, subrayó que en ningún momento fue parte de la defensa jurídica de Eduardo Macaya. “Dicen que la peor defensa jurídica -como abogado a mí me ha tocado- es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos, y no, no fui parte de esa estrategia”.

La defensa de su padre

Por otra parte, Macaya se refirió a sus declaraciones en junio del 2023, cuando el caso se hizo público y defendió la inocencia de su padre.

“Esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre”.

En este sentido, destacó que “tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy, una percepción que tiene que ver con haber conversado no solamente con personas que antes que hijos de o familiares que son padres de estos niños, y que salvo una persona en particular, que es la que hace la denuncia, la siguen manteniendo todos hasta el día de hoy, no solamente por la relación familiar, por los antecedentes de peritos, por los antecedentes que se han ventilado en esa causa, pero bueno, es parte de toda la reserva que se tiene que tener”.