“Sería un autoatentado del Estado chileno”: Alcaldesa Irací Hassler rechaza construcción de nueva cárcel en Santiago Centro

En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la nueva cárcel de alta seguridad, anunciada previamente por el presidente Gabriel Boric, se construirá en la comuna de Santiago. El proyecto se realizará mediante la ampliación del penal Santiago 1, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los residentes del histórico barrio capitalino y su alcaldesa, Irací Hassler.

“Estoy muy preocupada por este anuncio, que va en contra de la lógica urbana y en contra de nuestras comunidades y seguridad”, declaró Hassler en una entrevista con el programa Contigo En Directo de Chilevisión. “Esta medida improvisada, anunciada por el ministro Cordero, va en contra de las mejoras en seguridad”, sostuvo. La alcaldesa enfatizó que el anuncio fue sorpresivo y mal planificado, pues inicialmente se había considerado la opción de Tiltil, ubicada en las afueras de Santiago.

La decisión de ubicar la nueva cárcel en Santiago, según el ministro Cordero, responde a la consolidación de la zona como un “barrio judicial y penitenciario”. Sin embargo, esta explicación no convence a Hassler. “Yo creo que esta es una medida improvisada. La semana pasada se hablaba de una nueva cárcel y ahora se trataría de una ampliación… ¿Cuál es la atribución que se quiere utilizar? Porque parece que no tiene apoyo del Congreso y por tanto quiere saltarse esa discusión y utilizar una herramienta que contempla la ley para ampliaciones”, argumentó la alcaldesa.

Junto con su crítica, la autoridad comunal prometió tomar “todas las medidas junto a nuestra comunidad y junto a nuestra institucionalidad para que esto no se realice. Esto sería un autoatentado del Estado chileno contra sí mismo, contra su región Metropolitana, su capital, sus espacios urbanos... No tiene ninguna lógica”. Además, aseguró que expertos urbanistas coinciden en que ningún recinto de alta seguridad debería estar localizado en la zona central de la ciudad, especialmente en áreas densamente pobladas.

El anuncio del ministro Cordero ha levantado preocupaciones entre los vecinos, quienes temen por la seguridad y el impacto urbano negativo que podría tener la ampliación de Santiago 1. “Estamos hablando de un barrio histórico, residencial, que está al lado del Parque O’Higgins”, explicó Hassler. “Consolidar esta idea es grave, ya que implica pensar en zonas de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado en pleno centro de Santiago”.

Finalmente, Hassler también criticó la falta de diálogo por parte del gobierno. “Dos veces he contactado al ministro, pero no hemos avanzado en las conversaciones, ya que estas deben ser de diálogo y no solo para imponer. Lamento que el ministro no quiera escuchar a los expertos, a los alcaldes y a los vecinos”, concluyó la alcaldesa.