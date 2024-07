“Cualquier privilegio injusto es rechazado”: Presidente Boric sobre el caso de Eduardo Macaya y sumario en Gendarmería

Durante esta jornada de martes, el Presidente Gabriel Boric se refirió al polémico caso de Eduardo Macaya, quien fue condenado a seis años de prisión por cuatro delitos de abuso sexual contra menores de edad.

En primera instancia, el mandatario de nuestro país habló sobre el sumario interno que se instruyó en Gendarmería por los presuntos privilegios que habría recibido el condenado durante sus menos de 72 horas en la cárcel de Rancagua.

“Uno de los motivos que causa indignación en la ciudadanía, son recibir algún tipo de privilegio según de dónde venga una persona”, señaló el presidente Boric, según consignó BioBio.cl

“La justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, nosotros desde el Gobierno, lo que señalamos es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio”, añadió, con respecto a la postura del Ejecutivo.

“Por eso hemos instruido un sumario en Gendarmería para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio para este caso en particular”.

En esa línea, el mandatario apuntó que “lo que más importa es que el abuso a niños, niñas y adolescentes es condenable, sin matices y que acá independiente de los roles que cada uno juegue, eso no puede ser puesto en duda y tenemos que estar siempre del lado de las víctimas”, señaló.

“Respecto a la situación judicial, evidentemente, lo que corresponde es respetar a las instituciones y las instituciones también debe ser conscientes que cualquier privilegio injusto es rechazado por la ciudadanía”, comentó el jefe de Estado.

De igual manera, el presidente Gabriel Boric evitó hablar directamente del caso Macaya y sobre las repercusiones que tendrían en la UDI por la defensa de Javier. Aunque advirtió que esto “le hace mal a las instituciones”.

“Yo no voy a entrar en una polémica, en particular con el senador”, dejó en claro, agregando que “cuando una persona, sea un senador, un diputado, en mi caso, como Presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones”, sostuvo.

“Como presidente de la República, quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley independiente de nuestras cercanías personales, independiente de nuestros juicios particulares, y es lo que este Gobierno defiende y va a seguir defendiendo”, cerró.