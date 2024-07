“Eres un pedófilo asqueroso”: Revelan llamado que recibió Eduardo Macaya de parte de padre de una de las víctimas

Sin perdón ni olvido. Así se podría resumir el llamado telefónico que realizó un afectado padre a Eduardo Macaya, tras enterarse, por su propia hija, que había sido abusada por el agricultor cuando iba para su casa.

PUBLICIDAD

Fue en el medio Bío Bío donde se reveló parte de la conversación que tuvo el hombre contra el padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya.

En la llamada, le avisa que se enteró de las tocaciones que le realizó a la menor y lo increpa por haber roto las confianzas, indicándole que le haría “mierda su imagen”.

“Aló, aló, Eduardo. Acabo de saber que tocaste a mi hija. Acabo de saber eso, que tocaste a mi hija cuando era más chica, ¿vas a decir que eso no es cierto?...Incluso pude ver los videos donde estás (…) haciendo lo mismo, le tocaste (…) a mi hija. Bueno, realmente jamás pensé sobre ti. Eres un pedófilo asqueroso”, se descargó con total impotencia.

“No, no, no, no, no”, decía Eduardo Macaya, explicando que se trataban de “cosquillas” y que “intencionalmente, puede que le haya pasado a llevar”.

Pero, para el padre sus explicaciones no eran válidas.

Revelan llamado contra Eduardo Macaya

“Voy a hacer mierda tu imagen, porque lo que hiciste no tiene nombre. Tú te pasaste, hueón. Yo tenía confianza cuando iban para allá y jamás me imagine que tú podías hacer una cuestión así”, le reclamó.

PUBLICIDAD

Finalmente, ante la petición del agricultor de que no involucrara a su hijo Javier Macaya, el hombre lo increpó nuevamente, dejándole en claro que llegaría hasta las últimas consecuencias.

“Lo que sí te pido, por favor, no le cagues la vida a mi hijo, hueón. No le cagues la vida a mi hijo”.

“Y tú se la cagai a la mía, que andís tocando (…) a mi hija vale menos que lo que me estai diciendo… no le cagues la vida a mi hijo. ¡Por favor! Tú pensai por tu hijo y yo pienso por la mía. No fue solo una vez (…) y por debajo de la ropa. Y eso no resiste a ningún tipo de explicación”, señala el hombre.