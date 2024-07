George Clooney respalda a Kamala Harris tras publicación donde pidió a Joe Biden renunciar a la reelección en la presidencia de Estados Unidos

La vicepresidenta Kamala Harris pronuncia un discurso en la sede de su campaña en Wilmington, Delaware, el lunes 22 de julio de 2024. (Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool)

El actor George Clooney, conocido por ser uno de los activistas demócratas de más alto perfil, dio este martes 23 de julio todo su apoyo a la actual vicepresidenta Kamala Harris para que tome la candidatura presidencial que dejó libre este fin de semana Joe Biden, apoyo que se da luego de una polémica carta que el propio actor envió al New York Times donde instaba al presidente a abandonar la carrera por la reelección.

En ese sentido, George Clooney ha sido un importante recaudador de fondos para los candidatos del Partido Demócrata y fue uno de los principales impulsores de Biden, pero hace un par de semanas sorprendió a todos al pedir abiertamente al presidente de 81 años que diera paso a un candidato más joven para que el partido tuviera más posibilidades de vencer al magnate republicano Donald Trump el 5 de noviembre.

¿Qué dijo George Clooney sobre la vicepresidenta Kamala Harris?

“El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Estamos muy emocionados por hacer todo lo posible en respaldo de la vicepresidenta Harris en su búsqueda histórica de la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre”, manifestó Clooney en una declaración a la cadena CNN.

“Adoro a Joe Biden. Lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo”, había escrito el también director y productor para el The New York Times, al justificar su demanda. Con Biden a la cabeza de la fórmula, los demócratas “no van a ganar en noviembre”, perderán el control del Senado y no obtendrán la mayoría en la Cámara de Representantes, explicó el actor ganador del Oscar.

Después de días de creciente presión, el presidente Joe Biden anunció de forma abrupta que abandonaba la carrera para ser reelecto y, además, ofreció su respaldo a la vicepresidente Harris, que, rápidamente un apoyo abrumador de los líderes del partido y una enorme cantidad de donaciones de los votantes.