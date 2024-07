Javier Macaya descarta renunciar a presidencia de la UDI: “Cometí un error en mencionar un detalle procesal”

El senador Javier Macaya se refirió esta mañana a los cuestionamientos que hizo este fin de semana a la condena a seis años de presidio de su padre, Eduardo Macaya, por los delitos de abuso sexual agravado en contra de menores de edad, y reconoció que si bien “cometí un error en mencionar un detalle procesal”, no renunciará a la presidencia de la UDI.

Macaya reiteró en el Congreso Nacional, donde a primera hora participó de la Comisión de Salud, que no tiene previsto dejar su cargo en la testera de la militancia derechista, ya que ese cargo “siempre lo he asumido con mucha responsabilidad, y sobre todo, debiéndome a los militantes de mi partido”.

El mea culpa de Javier Macaya

“En función de eso, lo sigo asumiendo. Estamos a menos de una semana del cierre de inscripción de la lista de candidaturas para la (elección) municipal. Hay mucho trabajo ahí, y en función de eso, yo sigo realizando mi trabajo”, aseguró Macaya, quien reconoció que el haber comentado la condena de su padre pudo haber sido un error.

“Reconozco, algo que no se hace muy habitualmente en política, que cometí un error respecto de mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado mía, lo reconozco también, en la calidad de familiar. Y quiero volver a retirar que cometí un error en mencionar un detalle, procesal del caso, y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto de un tema que es fundamental. Que es la defensa de la niñez”, apuntó.

“Respecto de la mayoría, de tres de las menores involucradas en este caso, yo siempre he estado muy cercano a ellas. Las conozco, conozco sus situaciones. Pero no debí haber hecho eso, lo digo porque es un error que también cometió la ministra (Antonia) Orellana, cuando hace una mención respecto a esto. Pero acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales. Y siempre voy a tener respeto por las resoluciones del Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no”, agregó.

“No aparece bien, no es entendible, hablar de videos grabados sin consentimiento, editados. No me parece que haya sido correcto”, puntualizó Macaya, quien sobre el final, y tras reafirmar que “este caso ha sido muy doloroso para todos, el vivir una situación familiar”, pidió “mas empatía” a la opinión pública y el mundo político.

“He visto lo mejor y lo peor, también, de la política, de los seres humanos en estos días”, finalizó.