Apoderadas temen por la seguridad de sus hijos tras múltiples robos en Jardín Infantil de Lo Prado

En el norponiente de la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Lo Prado, un jardín infantil tuvo que suspender sus clases después de ser víctimas de cinco robos en menos de dos semanas. Cilindros de gas, microondas, tuberías, manojo de llaves, entre otras especies fueron sustraídas del establecimiento educacional.

Las apoderadas del jardín infantil estaban protestando afuera de las instalaciones debido a estos robos. “No le robes a nuestros niños, ellos necesitan este jardín”; “No más ladrones”; “Digamos ¡Basta! a la delincuencia. Necesitamos seguridad. Jardín seguro”; se leían en los carteles.

Con respecto a los objetos que fueron robados, se enumeraron los objetos que se llevaron del establecimiento y entre ellos estaban los cilindros de gas, tuberías, manojo de llaves del jardín, microondas, hervidor, el termo, cajas de juguetes, coches de bebés y telas que ocupan para decorar.

Las cámaras de 24 Horas se trasladaron al Jardín Infantil La Pradera para hablar con las madres de los pequeños cuyo jardín se ha visto afectado por estos hurtos. “Hemos vivido una cosa terrible porque ya llevamos cinco robos en menos de dos semanas”, partió comentando Jessenia Villalta.

“Necesitamos apoyo, tenemos una comuna de Carabineros para todo Lo Prado, entonces eso no nos cubre. No nos cubre nada. Ayer sí pudieron venir Carabineros, estuvo también Seguridad Ciudadana vigilando por estos lados, y ojalá sigan así porque los robos ya no dan para más”, agregó.

Apoderadas frustradas por la falta de soluciones

Ella contó que hay un mal cierre perimetral del jardín, las rejas pueden ser saltadas sin problemas, las planchas de zinc del patio fueron rotas por los mismos ladrones, por lo que la sacaron y está al descubierto la parte trasera. Como el patio no cae dentro del plano, el Municipio les comentó que no pueden hacer nada al respecto en términos de arreglos.

Otra apoderada, Carla Mayanes, señaló que temen por la seguridad de los niños debido a los robos. “No podemos seguir así. Más encima se robaron las llaves y en cualquier momento pueden ingresar, pueden llevarse a un niño. Aquí hay niños con discapacidad o que no se han adaptado completamente”, afirmó.

“Yo no estoy llevando a mi hija por el temor que tengo, pero hay padres que trabajan, hay padres que no tienen la oportunidad de estar con sus niños en la casa, no tienen con quién dejar a sus hijos. Hay padres que les han advertido de su trabajo que ya no pueden pedir más permiso porque si no, los van a despedir. Ya hay mucho lo que está pasando y no están haciendo nada”, agregó.

Ellos proponen guardias, instalar cámaras de seguridad, incluso contratar nocheros de su propio bolsillo, mas no han hecho nada al respecto.