Macaya no resiste la presión de su sector

No tanto el apoyo que dio públicamente a su padre, condenado por abuso sexual de menores, sino por poner en duda en una entrevista algunas de las pruebas que se usaron en ese juicio, le causaron fuertes críticas al senador Javier Macaya, presidente de la UDI en ese momento. No únicamente del oficialismo, sino también ayer de parte de su sector. Finalmente, y en medio de las negociaciones para conformar las listas de candidatos para las Municipales, Macaya renunció a seguir liderando su partido.

PUBLICIDAD

Eso, por la tarde de ayer, pues en la mañana había hecho un mea culpa por haber declarado el domingo que “el video se grabó sin consentimiento” y que estaba “editado”. “Fue un error mencionar un detalle procesal del caso. La frase fue desafortunada, porque en el fondo, muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez”.

Macaya agregó que sus dichos los causaron “quizás, traicionado por la cercanía que tengo con el caso y por las aberraciones que he visto, de cosas que se dicen en redes sociales, que no han sido afortunadas tampoco con los intereses de los menores involucrados”, de quienes, dijo, “he estado siempre súper cercano”.

Pese a eso, desde su propio sector caían las críticas. La carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, opinaba que “la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente”.

En tanto, la diputada María José Gatica (RN) pedía su renuncia. “Su opinión provoca desprestigio al sector que representa, restando importancia a la vulneración a menores de edad. Pido perdón, como sociedad no podemos permitir esto”, escribió en su cuenta de X. La senadora Luz Ebensperger (UDI) añadía que “uno puede estar de acuerdo o no en cómo terminan fallando los tribunales, pero nuestra obligación, en especial los que representamos a los ciudadanos, es respetar las resoluciones judiciales”.

Marcela Cubillos (Ind.), exmilitante de la UDI y candidata a la alcaldía de Las Condes, decía en CNN que “si tú quieres acompañar a tu padre en lo humano, esa es una elección, pero tú, como figura política, como presidente de un partido, no puedes desdoblarte cuando hay una sentencia judicial de un delito tan grave”.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, añadía en Cooperativa que “claramente él tuvo una dificultad para separar sus roles”, a la vez que Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, sostuvo que “él tiene que separar la relación de padre e hijo y la de presidente de partido político y senador”.

PUBLICIDAD

Más tarde, en su carta de resignación, Macaya indicó que “frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho, a las decisiones de la Justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) consideró que la decisión de Macaya era “un gesto” que agradeció: “En momentos difíciles, decide anteponer el bien del país, del partido, por sobre sus temas personales”.

Macaya había asumido el cargo en diciembre de 2020 y a fin de este año correspondían las nuevas elecciones. Ayer, como interino, asumió la presidencia del partido el diputado Guillermo Ramírez.

Las declaraciones de Javier Macaya cuestionando las pruebas en contra de su padre en juicio gatillaron críticas desde el Gobierno, cuyos personeros hicieron especial hincapié en lo peligroso que es poner en duda a las instituciones.

El propio Presidente, Gabriel Boric, señaló ayer que “todo el sistema político tiene que reflexionar respecto a las acciones que se tienen para darle legitimidad al sistema. Cuando una persona, sea un senador, un diputado, o en mi caso como Presidente de la República, no separamos los roles, justificamos o ponemos en duda decisiones de la Justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones”.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, declaró que “luego de la entrevista del senador Macaya publicamos una gráfica que explicaba la ley de imprescriptibilidad y los comentarios en la tarde eran ‘de qué me sirve, si me van a atacar por los medios’, ese es el daño social que se genera cuando no respetamos la separación de poderes y minamos la credibilidad del sistema”.

Incluso el fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó que es importante que “todas las autoridades del Estado contribuyamos absteniéndonos de emitir opiniones que cuestionen la integridad de quienes participan en ellas, si no tenemos fundamento serio para aquello”.

No sólo los políticos, el propio Hernán Fernández, abogado de la menor abusada por Eduardo Macaya, dijo en CNN que “es impactante que se pretenda negar la verdad buscando excusas y argumentos, sin entender que quien ha utilizado esta tecnología (video) lo hace con una finalidad noble”. Antes, en ADN, el jurista había explicado que no hubo “una prueba, sino una multiplicidad de pruebas” en el caso.