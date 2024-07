Colombianos que serían expulsados del país por agredir a carabineros en el Barrio Franklin no están ubicables

Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hizo el anunció de la expulsión de tres ciudadanos colombianos, luego que se conocieran las imágenes donde los funcionarios de Carabineros son agredidos en el Barrio Franklin, en la comuna de Santiago, tras una fiscalización el jueves de la semana pasada.

Si bien los dos colombianos fueron formalizados por la Fiscalía Centro Norte el pasado lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no acogió la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público y se decretaron como medidas cautelares el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Por tal razón, la Fiscalía Centro Norte presentó hoy una apelación para revertir la decisión del Séptimo Tribunal de Garantía e insistir en la prisión preventiva de los imputados.

Sin embargo, según informó el Diario La Segunda, ambos ciudadanos colombianos no se encuentran ubicables, por lo que la tan anunciada expulsión no podrá llevarse a cabo como planteó el Gobierno.

Además, según el mismo medio, ambos individuos habrían ingresado de forma irregular al país, habrían comprado identidades y dieron direcciones en la comuna de Maipú y Estación Central para cumplir el arresto domiciliario nocturno.

Desde la Subsecretaría del Interior, en tanto, señalaron que desconocen si los acusados están o no en sus domicilios, ya que Carabineros no ha respondido aún si los encontró.

Desde Carabineros informaron a Emol que la institución aún no ha sido oficiada para fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario nocturno de los tres colombianos, “por ende, no se puede hablar de que están prófugos, porque aún no se le ha ido a verificar la cautelar. Todo está en plazo y recién hoy podrían ser fiscalizados”, explicaron.

Serán expulsados

“Hablé con Carabineros, hay dos personas detenidas de nacionalidad colombiana en situación irregular. He pedido que en lo posible se identifique al resto de los participantes y he instruido utilizar esta facultad extraordinaria que hoy día está arraigada en la Subsecretaría, que es la expulsión por razones de inseguridad interior del país”.

De esta forma reaccionó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un día después de los hechos agregando que las imágenes violentas que se vivieron en el Barrio Franklin en contra de carabineros, “no son parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Por lo tanto, creo que eso es lo que violenta a los chilenos, porque no es parte de lo que estamos acostumbrados”.

Respecto a la facultad de expulsión, el subsecretario Monsalve detalló que están “tratando de perfeccionarla a través de un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso”, sin embargo, adelantó que había instruido la identificación de todos los participantes, para “que se me entregue un decreto para decretar la expulsión por razones de seguridad”, afirmó.