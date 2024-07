Surgen críticas desde RN por caso Macaya

Aunque ya habían manifestado distancia con las palabras de Javier Macaya respecto del juicio que condenó a su padre por abusos sexuales contra menores, ayer, en el primer día del senador como expresidente de la UDI, Renovación Nacional deslizó varias críticas.

PUBLICIDAD

Una fue de la senadora de ese partido María José Gatica, quien fue la primera en pedir la renuncia de Macaya a la presidencia de su colectividad. En la jornada de ayer, la parlamentaria manifestó en CNN que no compartía la actitud que ha tenido Chile Vamos, pues este conglomerado “está despertando al octubrismo con este tipo de situaciones, ya que uno de los mayores sentires que tienen los chilenos es que la justicia no es igual para todos, que para algunas cosas sí se discrimina y se levanta la voz y para otras cosas se calle”.

Además, Gatica comentó que “es evidente” que hubo un acuerdo entre las directivas de los partidos de Chile Vamos para “no decir nada” sobre las declaraciones del senador Macaya. “A mí nadie me llamó, más allá de los acuerdos que puedan tomar los dirigentes del conglomerado, que desconozco cuáles fueron, pero por lo visto el acuerdo fue callar”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) comentó que el senador Macaya “se equivocó y trajo un hecho judicial al plano político. Tuvo que renunciar y eso significa que ese hecho vuelve el plano judicial”. “Los parlamentarios no podemos emitir opinión sobre procesos judiciales, nos gusten o no, lamentablemente algunos tienen la particularidad de que le gusta opinar de los procesos judiciales, pero los procesos judiciales, respecto a los parlamentarios, lo único que queda hacer con ellos es acatarlos”.

En la jornada de ayer hubo manifestaciones en las afueras del Congreso, como las hubo en la sede de la UDI. Fue el primer día también del diputado Guillermo Ramírez como nuevo presidente de ese partido, y descartó mayores sanciones, como suspender la militancia o incluso la calidad de senador de Macaya. “El senador Macaya no ha cometido delito alguno. Uno no puede andar pidiendo la renuncia o suspensión de militancia a una persona por ser hijo de alguien que cometió un delito. Uno no es responsable por lo que hacen sus padres”.