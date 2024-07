Adolescente de 16 años sufrió tres impactos de balas en Quilicura: se encuentra en estado de gravedad

Un adolescente de 16 años se encuentra en estado de gravedad después de ser baleado en la comuna de Quilicura durante la madrugada de este viernes, quien terminó siendo trasladado al Hospital San José, donde se encuentra en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital.

Cercano a la medianoche y en la avenida Manuel Antonio Matta con San Luis, el joven recibió tres impactos de bala en la zona lumbar izquierda, el muslo izquierdo y la pierna derecha. La identidad de las personas detrás de los disparos se desconoce, según lo consignado por CNN Chile.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Fiscalía de Chile de Región Metropolitana, Gonzalo Monterrios, señaló que “durante la noche un menor de edad es socorrido por personal SAMU, quien en primera instancia es trasladado a un centro asistencial primario”.

“Se solicitó la presencia de personal OS9 y Labocar, específicamente con el objetivo de poder determinar las circunstancias de que este menor haya sufrido estos tres impactos de bala, específicamente en qué circunstancias se produjo y también determinar a los autores de este ilícito”, añadió.

Tragedias en Quilicura

En declaraciones del mismo fiscal, pero recogidas por Cooperativa, Gonzalo Monterrios comentó que “se estableció que es un sector conflictivo, específicamente de venta de drogas, pero que al registrar no solamente el sector, donde es socorrido el menor por el servicio SAMU, no se pudo establecer o no se encontró evidencia balística”.

De igual forma, el persecutor agregó que “tampoco se encontraron signos biológicos de sangre en el sector, y también se solicitó el levantamiento de cámaras, pero este fue negativo”.

Cabe recordar que hace unas semanas, también se registró un trágico evento en Quilicura con víctimas que eran menores de edad. Sujetos que se movilizaban en un vehículo con armas automáticas, abrieron fuego en contra de un grupo de jóvenes que festejaban un cumpleaños, dejando a cuatro de ellos muertos, uno de 13 años, dos de 16 y uno de 17.