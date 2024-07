Codina revela quiebre con Karla Rubilar por bajar candidatura a alcaldía de Puente Alto: “Me dejó bloqueado en WhatsApp”

Un profundo quiebre es el que quedó en evidencia este viernes existe entre el actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y la exministra del último Gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, Karla Rubilar, luego de las declaraciones que el jefe comunal ofreció en un medio nacional, donde reveló que tras la renuncia de la doctora a la candidatura municipal de la populosa comuna lo bloqueó de WhatsApp.

PUBLICIDAD

La revelación de Codina acabó con las especulaciones que a mediados de julio se dieron tras la decisión de Rubilar de bajar su candidatura a Puente Alto, momento en que varios medios especializados en temas políticos dieron cuenta del distanciamiento entre ambos militantes de Renovación Nacional.

El quiebre de Codina con Karla Rubilar

Una ruptura que “ha tensado” el ambiente en la coalición opositora de Chile Vamos, a pocos días de la inscripción oficial de sus candidaturas a las elecciones municipales.

“A mí me gustaría tener esa conversación con ella para conocer en detalle cuáles son los motivos”, apuntó el edil puentealtino en latercera.com, medio donde no escondió sentirse “decepcionado de la actitud de la exministra”.

Me gustaría tener esa conversación con ella para conocer en detalle cuáles son los motivos — Germán Codina

Tan severo sería el quiebre que incluso el propio Codina ya habría informado a su partido del profundo distanciamiento con Rubilar, quien en su palabras incluso lo habría bloqueado de WhatsApp.

“El 11 de julio pasado ella me notificó que no sería candidata por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa he tratado de comunicarme con ella”, puntualizó el alcalde. “Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar”, agregó.

Como la situación ha ido escalando, fue el propio Codina quien incluso fue a la residencia de Rubilar para, infructuosamente, acercar posiciones en el conflicto que según apuntó elmostrador.cl, ha provocado “una considerable tensión en Chile Vamos, justo cuando el plazo para inscribir candidaturas para alcaldías y gobernadores regionales está a punto de cerrar”.

PUBLICIDAD

“Para mí es muy importante. Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp y considero que reconstruir cualquier situación y tratar de sacar adelante esta candidatura por la que me he esforzado tanto, la que he apoyado en todas sus dimensiones, amerita que no se generen estos espacios de desconexión”, puntualizó Codina, quien especuló que los motivos detrás del distanciamiento con Rubilar están en que la doctora asoma como una verdadera alternativa electoral en una eventual candidatura a la gobernación metropolitana, donde se apuesta por un triunfo suyo frente a Claudio Orrego.

“He sabido, porque me lo dijeron en RN y personeros de otros partidos, que a ella la ven como una candidata muy fuerte para poder enfrentar al gobernador Orrego y que tendría verdaderas posibilidades de ganarle. Eso lo considero muy legítimo. Si ese es el camino que ella ha querido construir estas dos semanas, por supuesto que le daremos el apoyo porque sería una muy buena candidata para vencer a Orrego”, finalizó un resignado Codina.