Crece tensión por nueva cárcel en Santiago: Gobierno descartó “improvisación” y alcaldesa Hassler anuncia “acciones legales” para evitar su construcción

Fue en la Escuela de Formación de Carabineros, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric, defendió el proceder del Gobierno en materia de seguridad, en medio de los cuestionamientos que ha liderado la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por el anuncio del Ejecutivo de construir una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna, como una ampliación del Penal Santiago 1.

PUBLICIDAD

En su discurso, y tras visitar a los 509 carabineros nuevos que reforzarán la seguridad en la región Metropolitana, el Mandatario valoró “los avances y cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile, en materia de seguridad”.

Además, agregó que estas no son “declaraciones grandilocuentes”, sino que “hechos concretos, medidas efectivas con unidad de propósito, con el Estado presente. No hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada”, indicó el Presidente Boric.

Más tarde fue el turno de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al sostener que “nosotros vamos a insistir en lo que ha dicho el Presidente y que ha sido muy claro y enfático, la propuesta de nueva cárcel no ha sido improvisada, ha sido trabajada desde hace al menos un año por parte de nuestras autoridades y particularmente por el ministerio de Justicia”.

La secretaria de Estado agregó que “construir una cárcel no es cualquier cosa, requiere estudio, requiere análisis técnico”, respondiendo a los cuestionamientos planteados por la alcaldesa Irací Hassler, quien ha sostenido que esta es una “medida improvisada”, que “va en contra de las mejoras en seguridad”.

Judicialización del tema

Pese a las explicaciones políticas del Gobierno, el municipio de Santiago decidió ir un paso más allá y judicializar el tema.

Así lo informó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por medio de su cuenta de X, al señalar que “en Concejo Municipal decidimos instruir a los equipos tomar todas las acciones legales y administrativas que permitan evitar una posible construcción de cárcel en nuestra comuna. En conjunto defendemos la ciudad y sus espacios centrales”.

La alcaldesa comunista ha enfatizado que el anuncio del Gobierno fue sorpresivo y mal planificado, pues inicialmente se había considerado la opción de construir la nueva cárcel en la comuna de Tiltil, considerando la medida del Gobierno como “improvisada”, ya que en un principio “se habló de una nueva cárcel y ahora se trata de una ampliación”.