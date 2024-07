Hablan papás de guagua robada en Hospital de Temuco: acusan que no les creyeron y exigen justicia

Este lunes un hecho inédito ocurrió en el Hospital Regional de Temuco, cuando una mujer vestida de funcionaria del recinto asistencial, sustrajo una bebé de cinco días.

PUBLICIDAD

Tras la denuncia de la familia de inmediato las policías comenzaron su búsqueda y pudieron dar con el paradero de la recién nacida en la comuna de Padre Las Casas.

Ahora tras un par de días, los padres de la pequeña Antonella, entregaron su versión de los hechos. En conversación con TVN, ambos dijeron que el personal del hospital no le creyó a la madre y se negaron a mostrarles las cámaras de seguridad.

La versión de los papás

Según la mamá de la niña, quien ya tiene otra hija junto a su marido, indica que “yo me empiezo a arreglar y en eso vuelvo y me dicen que tienen que pesarla. Le saqué la ropita, la pesaron y ella se puso a llorar. Entonces yo la empecé a pasear en el pasillito y en eso, entra esta mujer que nunca en mi vida la había visto antes”.

“Andaba regañando, porque decía que la habían cambiado de turno, que siempre le hacían lo mismo o algo así. Andaba con el uniforme clínico que usaban ellas, igual andaba con unos guantes blancos de látex y con credencial, entonces era una funcionaria”, agregó.

“Ella se va, después vuelve y me dice ‘oye, qué linda tu bebé. Que Dios la bendiga’. Yo ahí pesco mis cosas para ir a cambiarme, entro al baño, salgo y ya no estaba”, explicó.

Al salir obviamente dio aviso a las matronas y al personal, que según la mujer, no le creyeron.. De igual forma comenzaron a buscar debajo de la cama y detrás de los muebles. “Yo les digo que es una bebé de días, que cómo va a estar abajo de la cama. Por último, pedí que me mostraran las cámaras para ver si reconozco algo. No me dejaban, no me creían. En ningún momento se me ocurrió que podría haber sido ella”, dijo.

PUBLICIDAD

Exigen justicia

Los padres aseguraron que “la persona calculó el tiempo y ahí la echó al bolso (...) ella lo premeditó todo. Ella andaba buscando a una niña por toda la ropita que le tenía puesta. Ella le cambió toda la ropa, no tenía nada de lo que yo le tenía puesto”.

“Ella incluso calculó el tiempo en que ella se metió para ingresar con el bolso y salir. Ella parece que perdió su guaguita, pero eso no justifica ir a sacar otra. Ella quería calmar su dolor dejándole otro dolor a otra familia”, agregaron los padres afectados.

Paola Navarrete será formalizada este viernes por el delito de sustracción de menores, donde la pena mínima comienza en los 10 años y 1 día.

El martes se amplió la detención debido a la falta de antecedentes, fichas clínicas y exámenes.