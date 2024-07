Arzobispo de Santiago también reclamó: Católicos indignados con transgresora imagen en los Juegos Olímpicos París 2024

Literalmente ardió Troya en el mundo católico, tras ver ante sus ojos la transgresora escena que se mostró en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, donde se hizo una moderna recreación de La Última Cena de Cristo y sus discípulos.

El problema, es que en esta oportunidad no se trataba de seres de luz como se muestran en las películas de Semana Santa, sino que de distintos personajes que muestran la diversidad del mundo actual, donde Jesús era representado por una DJ.

Producto de esto, los cibernautas ocuparon la red social X para realizar sus descargos ante lo que consideraron un sacrilegio e incluso en Chile, el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí expresó su reclamó.

“En los JJOO Paris 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía. La intolerancia de los “tolerantes” no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión”, escribió en la red social.

Cibernautas responde a Chomalí

Pero, tras su reclamo, cibernautas le recordaron que hay pecados más graves, como los realizados por sacerdotes contra menores de edad, en todo el mundo.

“Imagínese como duele y decepciona que sacerdotes de todo el mundo abusen de niños. De eso ni hablar no?”, “Deberías preocuparte de los curas pedofilos, eso es más importante que una representación artística”, “Que comentario más extremista, dramatismo innecesario, exagerado. Me gustaría que usara esa vehemencia para criticar este genocidio. Chuta !!! deberás que ellos no son católicos, no merecen la misericordia de Dios...y creo que lo deja muy en claro”, le espetaron.

Incluso, otra cibernauta le recordó que se trataba de una pintura de Leonardo Da Vinci y no de la eucaristía.

“Como te explico que no es la eucaristía sino que la representación de una pintura del s. XV llamada la última cena de Leonardo Da vinci. Pero creo que no estas preparado para esta conversación”.