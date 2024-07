Caso de mujer desaparecida en Valparaíso deja muchas interrogantes: acusan inusual reacción de pareja

Una situación caótica y desesperante sufre la familia de Rosa Alejandra Lira Saldías, una técnico en enfermería (tens) que está hace más de un mes desaparecida en la Región de Valparaíso. Su hijo objeta la inaudita actitud de quien fuera su pareja.

Rosa, de 53 años, abandonó el domicilio donde habitualmente trabajaba, cuidando a una señora de la tercera edad en Valparaíso, el pasado 21 de junio. Como de rutina, se dirigía a Peñablanca. No obstante, no se supo más de ella. Ese mismo día dejó de tener actividad en su WhatsApp y en sus redes sociales.

Un mes después se vino a enterar Hugo, su hijo, el lunes 22 de julio, al momento de recibir una llamada de un amigo de su madre. “Oye, Hugo, ¿sabes lo que está pasando con tu mamá?”. Él no entendía de qué le hablaba. Entonces esta persona le informó: “Lleva como 30 o 40 días desaparecida”. Hugo no lo podía creer. El caso fue reporteado por un equipo de “Contigo en la Mañana”.

No había explicación racional para que la pareja de su madre, Ítalo, no le haya avisado. Más extraño resultó aún que, días antes de enterarse de la desaparición de su madre, el hombre lo saludo por su cumpleaños mediante un mensaje, sin mencionar la situación de su progenitora.

El individuo, incluso, no había dado aviso a nadie, ni siquiera había cursado la denuncia. El lunes 22, cuando su hijo recién se enteró, se dirigió a la Policía de Investigaciones (PDI) a señalar lo sucedido.

Sospechosa versión de pareja de la madre

La pareja de Rosa señala que no realizó la denuncia de su desaparición pues, según comentó, ella había dado aviso de que viajaría a Santiago. Entonces Ítalo se quedó conforme.

No obstante, ese supuesto aviso por teléfono es muy misterioso.

“Según él, un arrendatario con el que viven, que vive en la misma parcela, recibe un llamado de mi madre informándole que ella se iba a ir a Santiago. Sólo eso y le colgó. Es verbal de lo que me dijo Ítalo, y que por eso se había quedado tranquilo de que mi mamá se había ido”, describió Hugo.

Dada la situación, al hijo le surgen varias sospechas: “Si estaban en una relación buena, si mi mamá tenía un buen trabajo y estaba todo bien entre los dos... ¿por qué mi mamá iba a tomar la decisión de irse de su trabajo, de dejar ropa en su trabajo, de dejar todas sus pertenencias y no avisarle a nadie más que se iba a ir?”.

“No me cabe en la cabeza que se haya querido ir. Me parece súmamente extraño”, señaló con pesar.