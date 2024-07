Claudio Palma se sinceró sobre su depresión: “Muchas veces no tengo ganas de ir al estadio”

En la reciente emisión de Podemos Hablar, el periodista deportivo Claudio Palma abrió su corazón y contó detalles sobre la lucha diaria que enfrenta al vivir con depresión desde hace varios años.

Al ser consultado por Julio César Rodríguez, el comentarista reveló cómo vive con ese diagnóstico, en su vida personal y en su trabajo. “Es difícil, es complejo. Yo creo sobrellevar este tipo de situaciones”, sinceró Palma.

En ese sentido, el conductor del programa le consultó directamente sobre cómo esto lo ha afectado en su trabajo. “¿Nunca te ha dado miedo tener un partido importante y no tener el ánimo y la fuerza?”, le lanzó JC.

“Mucho. me ha pasado”, admitió Claudio, para luego agregar: “Recuerdo que en Brasil, no podía dormir pensando y anticipando. Las ocupaciones para ti son preocupaciones. Querer dormir y no poder dormir, despertar cansado, y tienes que estar en una transmisión dos horas antes, y lo único que tienes es sueño, desgano”.

Sin embargo, aseguró que pese a su diagnóstico se considera una persona “fuerte”. “Yo creo que toda la gente que sufre depresión, o alguna enfermedad, alguna bipolaridad, yo creo que es más fuerte que la gente que no sufre estas cosas. Es más fuerte porque se tiene que levantar”, complementó.

En ese contexto, reveló que hay períodos más complejos, donde incluso puede pasar la mitad del mes con dificultades para sobrellevar su trabajo. “Cuesta, de los 30 días, hay 15 días que no andai’ bien”, señaló.

“Muchas veces no tengo ganas de ir al estadio, pero me levanto”, sinceró el comunicador.

Ya cerrando el tema, el relator de fútbol recordó una anécdota en la calle, cuando una mujer también diagnosticada con depresión le preguntó cómo lo hacía para sobrellevarlo.

“Es difícil, le digo. El deporte, es clave. Medicarse, ver un buen doctor y no te puedo decir nada más porque yo también estoy sufriendo por dentro”, recordó el locutor, manifestando algunos elementos principales para poder convivir de mejor forma con este diagnóstico.

“Esto es lo que nos tocó y hay que ver el lado más positivo. Y yo en ese sentido me he fortalecido mucho”, afirmó.

Finalmente cerró con una contundente reflexión: “La gente dice: ‘el depresivo mentalmente no es un tipo fuerte’ y yo creo que al contrario, el que convive con este tipo de situaciones y puede sobrellevar, levantarse e ir a trabajar es más fuerte”.