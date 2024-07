Estos son los países que actualmente reconocen y cuestionan la victoria de Nicolás Maduro

Solo unas horas después de la noticia de que Nicolás Maduro continuará siendo el presidente de Venezuela, la comunidad mundial ha reaccionado tanto a favor como en contra de los resultados electorales determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente responsable de las elecciones que tuvieron lugar este domingo 28 de julio y que ahora está siendo ampliamente cuestionado en diversas partes del mundo.

Rechazo y desconocimiento

La actual tabulación indica que Maduro está adelante con el 51,2%, mientras que el candidato de la oposición, Edmundo González, tiene el 44,2%. Los primeros en emitir una solicitud de revisión de los votos y demostrar su desacuerdo con los resultados fueron Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su “grave inquietud” respecto a la legitimidad de los resultados proclamados por el comité electoral. Desde Argentina, Javier Milei también desestimó los resultados y insistió a través de sus plataformas sociales que Argentina “no admitirá otro engaño”, añadiendo que los votantes “eligieron poner fin al régimen comunista de Nicolás Maduro”.

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, reacted swiftly after the results came in, describing them as "difficult to believe" and stated he wouldn't recognize "any outcome that can't be verified".

Quienes sí lo reconocieron

China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua aceptaron la reelección de Nicolás Maduro.

El portavoz de la cancillería de la nación asiática, Lin Jian, envió felicitaciones a Venezuela, describiendo la reciente votación como una "exitosa celebración" y elogió la reelección de Maduro. Por otro lado, Vladimir Putin, manifestó su interés en "gustaría reiterar la voluntad de proseguir nuestro trabajo constructivo sobre la actual agenda bilateral e internacional. Recuerde que usted siempre es bienvenido en tierras rusas".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Naser Kananí, extendió sus congratulaciones "al pueblo y al gobierno de Venezuela por la realización exitosa de las elecciones presidenciales en ese país, así como al presidente electo del pueblo venezolano". Además, por parte de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó que "la dignidad y el coraje del pueblo venezolano han prevalecido sobre las presiones y manipulaciones".

El líder de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó la "notable victoria del valeroso pueblo" de Venezuela. El presidente boliviano, Luis Arce, resaltó "el respeto a la decisión del pueblo venezolano en las elecciones". La presidenta hondureña, Xiomara Castro, igualmente extendió sus felicitaciones a Maduro y al "audaz pueblo de Venezuela por su inequívoca victoria".