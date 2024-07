“Nicolasito” Maduro sugiere victoria chavista antes de resultados oficiales y provoca caos

En un tuit confuso, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” e hijo del presidente venezolano, afirmó que el chavismo ya ha ganado las elecciones, destacando una “victoria del pueblo venezolano” antes de los resultados oficiales.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado datos oficiales, y la oposición permanece a la espera. Algunos países de la región, ha pedido un conteo transparente de votos, mientras que líderes opositores instan a proteger los votos en centros electorales.

Diversos líderes, incluyendo María Corina Machado, han solicitado a sus seguidores que permanezcan vigilantes en los centros de votación para asegurar la correcta recepción de los resultados.

La situación tensa ha llevado a la emisión de comunicados por parte de países latinoamericanos, demandando transparencia y respeto a la voluntad popular.

Le responden en redes

“Más bien vayan buscando para que país largarse, a ver si hay algún país que los reciba. Es para afuera que Van!”; “Hay algo que tenés que tener presente cada día de tu vida: acordate cómo terminó Mussolini. O Saddam. O Gadafi”; “Se expresaron. Armá las valijas”, son algunos comentarios.

Resultados preliminares

La más reciente actualización se relaciona con los datos revelados por Edison Research, tal como informó ‘UltimahoraCaracol’. Se publicó los resultados preliminares de la votación, en los cuales se reporta que Edmundo González habría recibido un 65% de los sufragios, mientras que Nicolás Maduro estaría en segundo lugar con un 31% de los votos.

Con este desenlace, se podría pensar que González ha vencido al chavismo. No obstante, no será hasta dentro de unas horas cuando se conozcan definitivamente los resultados finales de las elecciones presidenciales en Venezuela.

PUBLICIDAD

Varios alegatos fueron divulgados por Delsa Solórzano, líder del partido opositor Encuentro Ciudadano, después de que cerraran las urnas en Venezuela. Solórzano es la principal testigo de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de esta nación.

“Se nos ha prohibido el acceso a los testigos del Comando con Vzla al CNE. Me informaron que no tengo permiso para ingresar al CNE y que se me ha sugerido asistir a la conferencia de prensa”, señaló Solórzarno.