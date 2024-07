Reportaje revela que Joaquín Lavín recibió millonario traspaso de criptomonedas del hijo de Cathy Barriga

Un reciente reportaje de T13 abrió una nueva arista en la investigación por el desfalco de Maipú, se trata nada menos que millonarias transacciones en criptomonedas entre el diputado Joaquín Lavín Jr. y Vicente González Barriga, hijo de la exalcaldesa Cathy Barriga, poniendo bajo escrutinio las inversiones de Lavín, y señalando posibles irregularidades en sus operaciones.

La investigación detallada por Canal 13 indica que, en el marco de las pesquisas contra Cathy Barriga, se han descubierto antecedentes significativos sobre las inversiones de su esposo en el ámbito de las monedas virtuales. Específicamente, se ha informado que entre 2018 y 2021, Joaquín Lavín invirtió más de 48 millones de pesos en criptomonedas a través de la plataforma Buda.com.

En el mismo reportaje se dio a conocer que la relación entre Lavín y la plataforma se deterioró cuando Buda solicitó una justificación de los fondos ingresados, solicitud que no fue respondida, lo que llevó a la suspensión temporal de su cuenta.

Sin embargo, uno de los puntos más controversiales del informe se refiere a una transacción en septiembre de 2018, cuando Lavín recibió un traspaso de 12,600 dólares en criptomonedas (aproximadamente 12 millones de pesos) de su hijastro, Vicente González Barriga.

Esta transferencia se realizó cuando González tenía 19 años, y tres meses antes de que iniciara actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), detalle que ha generado sospechas sobre el origen y la finalidad de dichos fondos.

Defensa de Cathy Barriga defendió operaciones de Joaquín Lavín Jr.

En respuesta a estas nuevas pistas, el abogado defensor de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, aseguró a Canal 13 que “no existe ningún peso que haya llegado al patrimonio de doña Cathy y de su marido, que no responda a dineros provenientes de sus trabajos respectivos”.

Bonacic también defendió a Lavín, argumentando que “el señor Lavín, como consecuencia de que no iba a hacer más inversiones, obviamente no renovó esa solicitud y, por lo tanto, su cuenta se canceló. No fruto que no lo aclarara, sino que ya había dejado de tener inversiones a través de esa plataforma”.

Hasta el momento, ni Cathy Barriga ni Joaquín Lavín han emitido declaraciones públicas sobre estos nuevos antecedentes. No obstante, Bonacic expresó su confianza en la justicia, afirmando que “no tenemos ningún inconveniente que el Ministerio Público investigue todo aquello que le parezca prudente, por cuando aquí no existe una actuación irregular y menos ilícita en ninguno de los aspectos posibles”.

Es importante recordar que Cathy Barriga se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario total, en el marco de una investigación en su contra por presunta corrupción durante su gestión como alcaldesa de Maipú. Bajo el mismo caso se estaría investigando el rol de su esposo y diputado Joaquín Lavín León.