“Son difíciles de creer”: la posición de Gabriel Boric ante los resultados de las elecciones en Venezuela

El supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas de este domingo fueron tomadas con profundo escepticismo por la comunidad internacional, ya que la información entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, es diametralmente distinta a los resultados de la oposición recopilados de las actas que pudieron obtener en el proceso eleccionario.

De acuerdo con el CNE, y con el 80% de los votos escrutados, Nicolás Maduro logró el 51,2% y el principal candidato opositor, Edmundo González, obtuvo un 44,2%.

La dura posición de Chile ante las elecciones de Venezuela

Chile fue uno de los primeros países en plantear sus dudas y lo hizo a través del Presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta de X dijo que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”.

Y luego agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable” .

El posteo de Gabriel Boric se realizó pasada la medianoche, cuando se conocieron los resultados.

En la misma línea, y de manera casi paralela, el canciller de Chile Alberto van Klaveren, también en su cuenta de X, ex Twitter, escribió: “Ante la situación venezolana, creemos que es importante esperar la opinión de los observadores internacionales así como el examen de todas las actas, que deberán ser revisadas por la oposición. Nos vamos a abstener de reconocer cualquier resultado que no sea verificable”.

En la misma de Chile, el canciller Javier González-Olaechea dijo que Perú “no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.

Canciller de Venezuela le responde a Gabriel Boric

Pocos minutos después de los comentarios del Presidente de Chile, Yvan Gil, el polémico Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y quien se vio muy activo durante los comicios electorales, le respondió en duros términos a Gabriel Boric: “Quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento, aquí si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás”.

Y le agregó: “¡Ocúpese de sus problemas! Acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios”.