Votaciones en Venezuela: datos preliminares indican que Edmundo González supera a Nicolás Maduro

El 28 de julio representa ciertamente un día fundamental en Venezuela, ya que es cuando las votaciones para la presidencia comienzan desde las primeras luces del día, con el objetivo de determinar quién será el próximo líder de los venezolanos. Nicolás Maduro encabeza la lista de candidatos, junto a su mayor rival, Edmundo González.

A pesar de que las votaciones terminaron a las 18.00 horas, hora chilena, se anticipa que en pocas horas se revelará el nombre del nuevo mandatario. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, se han desvelado ciertas particularidades respecto al proceso electoral.

La más reciente actualización se relaciona con los datos revelados por Edison Research, tal como informó ‘UltimahoraCaracol’. Se publicó los resultados preliminares de la votación, en los cuales se reporta que Edmundo González habría recibido un 65% de los sufragios, mientras que Nicolás Maduro estaría en segundo lugar con un 31% de los votos.

Con este desenlace, se podría pensar que González ha vencido al chavismo. No obstante, no será hasta dentro de unas horas cuando se conozcan definitivamente los resultados finales de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Se informa de dificultades para sufragar en Venezuela

Varios alegatos fueron divulgados por Delsa Solórzano, líder del partido opositor Encuentro Ciudadano, después de que cerraran las urnas en Venezuela. Solórzano es la principal testigo de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de esta nación.

“Se nos ha prohibido el acceso a los testigos del Comando con Vzla al CNE. Me informaron que no tengo permiso para ingresar al CNE y que se me ha sugerido asistir a la conferencia de prensa”, señaló Solórzarno.