“No tengo otra alternativa”: Lautaro Carmona reconoce a Maduro como presidente electo de Venezuela

El presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Lautaro Carmona, reconoció esta tarde la victoria electoral de Nicolás Maduro en los comicios celebrados el pasado domingo en Venezuela. En una declaración realizada hoy, Carmona afirmó: “No tengo otra alternativa que no sea asumir los resultados”.

En declaraciones dadas a conocer por Emol, Lautaro Carmona expresó que, aunque respeta la posición del Gobierno de Gabriel Boric en materia internacional, no considera esencial que su partido se alinee estrictamente con esta postura. “Es evidente. Me toca validar un procedimiento de un Estado. ¿Cómo voy a establecer otro Estado? No puedo crear otra Venezuela en mi mente y tratar de imponérsela a los demás”, destacó Carmona, subrayando la importancia de respetar la institucionalidad venezolana.

Reconocimiento del triunfo de Maduro

Carmona fue claro al reconocer el resultado de las elecciones venezolanas, afirmando que “existe un único territorio llamado Venezuela, por lo tanto, es obvio que no tengo otra alternativa, al igual que nadie más, que no sea asumir los resultados entregados por su institucionalidad”. Estas declaraciones subrayan su compromiso con aceptar los resultados oficiales emitidos por las autoridades venezolanas.

Confianza en el proceso electoral venezolano

El líder comunista también expresó su confianza en que el gobierno de Nicolás Maduro llevará adelante el proceso de manera transparente y correcta. “Confío en que el gobierno venezolano será capaz de manejar esta situación con la debida transparencia y respeto por la institucionalidad”, afirmó Carmona, manifestando su esperanza en un manejo adecuado de los resultados y las futuras acciones del gobierno venezolano.

Carmona, al alinearse con el reconocimiento del triunfo de Maduro, muestra una postura pragmática y de respeto hacia la soberanía venezolana, a la vez que mantiene una independencia relativa respecto a las directrices del gobierno chileno.