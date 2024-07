Reconocimiento a triunfo de Maduro reabre roces del PC con La Moneda

No han faltado los motivos y esta vez fueron los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela las que generaron roces al interior de la coalición de Gobierno en Chile. Mientras Gabriel Boric y el gabinete han guardado distancia de reconocer la victoria de Nicolás Maduro, sectores del PC piden aceptar esos resultados.

El Presidente Boric, desde Emiratos Árabes Unidos, aseguró que las elecciones “tienen que ser absolutamente transparentes y verificables por veedores internacionales. Hasta el momento, todavía no se entregan todas las actas. Mientras eso no se haga, como país nos vamos a abstener de un reconocimiento”.

“Hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio, yo, independientemente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia”, agregó Boric.

Sin embargo, pese a la posición de La Moneda, varios personajes del oficialismo han respaldado a Maduro. La diputada Lorena Pizarro (PC) expresó que “es triste que se catalogue de régimen o dictadura a gobiernos que tienen sus procesos democráticos electorales. No debe estar tan mal si aún el pueblo sigue apoyando el proyecto bolivariano”, mientras que su par Boris Barrera (PC) señaló a radio Duna desde Venezuela, donde actuó como observador, sobre la postura de Boric que “cuando uno no reconoce a la persona electa, no está de acuerdo con la soberanía de la gente. Yo estuve ahí, no hay forma, por el sistema, de poder alterar los resultados”.

Otra diputada comunista, Carmen Hertz, expuso por qué se negó a emitir una declaración conjunta de la Cámara de Diputados para exigir transparencia: “Hay cerca de mil observadores electorales entre ellos la ONU, la fundación Carter (N. de la R.: que exigió la publicación de las actas electorales) y el expresidente colombiano Ernesto Samper a quienes supongo no pretenderán calificar de ‘chavistas’”.

También Karina Oliva, desde Venezuela, opinó. La excandidata a gobernadora por la RM, declaró que “la oposición venezolana dijo que no reconocería los resultados, salvo que ganaran. Es el mecanismo para desprestigiar un proceso refrendado en las urnas”.

Sobre las declaraciones, Boric indicó que “yo no tengo ningún conflicto respecto a estos temas con ningún partido de Gobierno, porque en esto quiero ser claro: la política internacional del país la dirige el Presidente de la República”. Por su parte, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), expresó que “esas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa política”.

El Frente Amplio entregó su apoyo a la política gubernamental. En un comunicado expresó que “ante las dudas razonables, esperaremos los reportes de los observadores internacionales”, mientras que Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Comisión de RR.EE., indicó que “el Gobierno ha estado en lo correcto de no reconocer resultados. Respecto al PC, creo que tiene que reflexionar si está con la posición del Gobierno de Gabriel Boric o está con la del régimen de Nicolás Maduro”.

El PC emitió un comunicado en que expuso su “certeza de que la institucionalidad electoral transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el proceso”, además de destacar la presencia de observadores y de la prensa.

Desde el socialismo democrático, la presidenta del PS, Paulia Vodanovic, expuso que “uno ve en las redes sociales a distintos actores políticos chilenos validando todo este proceso, a mí me resulta incomprensible”. El senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “quienes avalan ese fraude electoral no merecen estar en nuestra misma coalición”, similar a su par Ricardo Lagos Weber (PPD), quien expuso en Radio Infinita que “no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. No es una exigencia ni un ultimátum”.

Sobre estas voces de separación, el presidente del PC, Lautaro Carmona, respondió que “entiendo que cada partido define si está o no está (en el Gobierno), no otro partido por uno. Tenemos razones en Chile, sobre Chile, con política y propuestas para Chile que explican nuestra pertenencia”.

La diputada Hertz (PC) criticó que las críticas vinieran de “sectores autodenominados democráticos”.