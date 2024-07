Satanistas y Luciferinos de Chile presentan su acta ante el Ministerio de Justicia para ser reconocidos como asociación religiosa

Este martes 30 de julio la organización Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile, presentarán ante el Ministerio de Justicia su Acta Constitutiva, para así lograr obtener el reconocimiento legal como asociación religiosa.

De acuerdo a un extenso reportaje de Radio Biobío, esta agrupación funciona en el cuarto piso de un edificio en la zona de El Golf, con vistas al Teatro Municipal de Las Condes.

Si el ministerio aprueba su solicitud, se convertirían en la primera organización de este tipo en la región en ser formalmente constituida.

“Este día es un día histórico, pues al solicitar nuestro registro, seríamos el primer Templo, al menos en América Latina, en estar formalmente constituidos”, afirma la directiva.

Los líderes del movimiento indicaron al citado medio que “esto no es un devaneo o un dislate, es el resultado de muchos años de trabajo coordinado, juntas, reuniones, visitas con abogados, discusiones, intercambios de ideas y más”.

“Con este registro pretendemos diferenciarnos de conventículos y cultos no reconocidos que, con sus prácticas y sus acciones, dañan la imagen de las tradiciones paganas en lo general y del satanismo en lo particular”, explican.

¿En qué creen los satánicos?

Los miembros del Templo de Satán no son parte de una secta, no adoran al diablo, no realizan sacrificios humanos, no maltratan animales, no juegan a la ouija. Explican que su religión se basa en el símbolo de Satán como sinónimo de “interferencia”, como el adversario a toda imposición dogmática.

La gran mayoría de los seguidores de la religión satánica son apóstatas, es decir, han renunciado a una religión de la que antes formaban parte.

Y es que son descolgados debido a los casos de pedofilia en la Iglesia Católica y de la guerra palestino-israelí.