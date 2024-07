“Trabajar con sectores que defienden lo que ocurre en Venezuela es complicado”: Ricardo Lagos profundiza su crítica al Partido Comunista

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber declaró su incomodidad al trabajar en coalición con sectores que apoyan el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En una entrevista dada la tarde de este martes al canal 24 Horas, Lagos Weber destacó la gravedad de la situación en Venezuela y criticó abiertamente la postura del Partido Comunista al respecto.

Lagos Weber fue claro al expresar su malestar con algunos sectores de la coalición de gobierno. “Me incomoda trazarme un camino de trabajo conjunto con sectores que ven en Venezuela algo que está bien”, afirmó el senador.

La crisis en Venezuela

El senador manifestó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, calificándola como dramática para el pueblo y una señal negativa para la democracia en América Latina. “Lo que está ocurriendo en Venezuela es bien dramático para el pueblo, no solo para la democracia en América Latina, sino para la señal que nuestro continente le da al mundo”, enfatizó Lagos Weber.

Lagos Weber expresó su desilusión ante la falta de una transición pactada en Venezuela, lamentando la falta de transparencia en el proceso electoral. “Esto es una manera burda de abordar los temas, el no mostrar las actas, esconder las papeletas, no tiene nombre”, criticó.

Ricardo Lagos Weber

La postura del Partido Comunista

El senador dedicó una parte importante de la entrevista a cuestionar la postura del Partido Comunista, que ha reconocido el triunfo de Maduro a pesar de las denuncias de irregularidades. “Es muy curioso que los comunistas venezolanos digan que hay una dictadura y los comunistas chilenos celebren los resultados democráticos del domingo”, señaló Lagos Weber.

Esta situación, según él, genera desafíos dentro de la coalición de gobierno en Chile. “Me incomoda caminar de esta manera, yo no he echado a nadie del gobierno, pero trabajar con sectores que defienden lo que ocurre en Venezuela es complicado”, afirmó.

Lagos Weber fue enfático al describir el régimen de Maduro como una dictadura. “Acá lo que hay es una persona que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, controla todos los poderes del Estado. Eso es una dictadura”, declaró tajantemente. Destacó que no se trata de comparar dictaduras, sino de reconocer la falta de democracia en Venezuela. “Hay dictaduras peores, pero esto no es una democracia de ninguna manera que se mire”, sentenció.

Impacto en el gobierno

El senador subrayó que su incomodidad con la postura del Partido Comunista no significa que esté llamando a excluir a sus miembros del gobierno. Reconoció el buen desempeño de los ministros comunistas dentro del gobierno y en el Parlamento. “Los ministros del Partido Comunista, como la ministra Vallejo y el ministro Cataldo, están haciendo un buen trabajo”, afirmó.

Sin embargo, reiteró que la situación en Venezuela y la postura del Partido Comunista complican los desafíos que enfrenta la coalición de gobierno en Chile. “Cuando miro los desafíos grandes que tenemos por delante, es difícil cuando un partido no ve lo que está sucediendo en Venezuela”, concluyó Lagos Weber.