Depresión, alcoholismo y acoso: Las confesiones de Monserrat Bustamante en su documental Mon Laferte, te amo

“Acompaña a la artista y cantante Mon Laferte en este íntimo recuento de su vida mientras transita una gira mundial, la maternidad y sus heridas más profundas”.

Así se pomociona en la plataforma de Netflix el documental: Mon Laferte, te amo, el cual retrata historias desconocidas sobre la vida de Monserrat Bustamente, la mujer detrás de la artista, y que se estrenó este jueves.

En el documental la destacada cantante nacional aborda su cuarto albún de estudio llamado “Volumen 1″, el cual fue grabado mientras Mon Laferte enfrentaba una depresión, lo que habría influido en canciones como Tormento o Tu falta de querer.

“De pronto descubrí un error, una infidelidad muy tonta, y me fui a la mierda. Sentí ese rechazo del que había escapado y me deprimí muchísimo. O más bien, me di cuenta de que tenía depresión de muchos años”, recordó la artista.

Producto de esta situación, “dejé de trabajar, no tenía un peso, o sea estaba muy mal. Yo creo que tiene que haber sido una escena muy deprimente verme, sin bañar, con unos ceniceros así de colillas, botellas, mi casa hecha un desastre”.

En su relato la cantante añadió que “no podía dormir, tenía insomnio, lloraba todo el día. Entonces para poder dormir me tomaba una copita y no me di cuenta que empecé a tomar de más, hasta que no me di cuenta y me volví alcohólica”.

“Hubo un momento en que yo empecé, todos los días, a buscar en Google cómo quitarme la vida sin dolor. Y llegué a tomar pastillas, hacer mezclas”, reveló.

“Hubo una noche que llegué, no me acuerdo realmente, estaba tan borracha, que me corté. Me quise matar”, agregó la cantante.

Acoso en Rojo

En otro capítulo de su vida, Mon Laferte recordó una de sus peores experiencias de su paso por el programa de TVN, Rojo, donde señaló ser feliz “porque estaba haciendo algo que me gustaba y veía una luz. Yo quería ganarle a la vida, más que ganarle a un programa. Era ganar plata”.

Sin embargo, la artista reveló el constante acosó que habría sufrido de parte del productor Jaime Román.

“Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”, afirmó.

Además, confesó que “muy inocentemente fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: “Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme”. Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Yo me sentí ganadora y dije: ‘Bien’. Y no, no pasó absolutamente nada”.