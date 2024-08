“Eres un cachorrito muy triste del imperialismo”: Diosdado Cabello arremetió en contra del Presidente Boric y lo trató de “un vende patria”

El diputado venezolano, Diosdado Cabello, emitió unas declaraciones en contra del Presidente Gabriel Boric después de la pronunciación del mandatario chileno sobre las elecciones presidenciales de este pasado domingo en Venezuela.

En el programa que transmite a través de Youtube, “Con el mazo dando”, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual es miembro Nicolás Maduro, leyó una publicación del Presidente Boric que escribió en la plataforma X (Twitter).

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, declaró Gabriel Boric.

“Yo sí te reconozco, eres un Merluzo”

Antes de proceder a leer la declaración del Presidente, el vicepresidente del PSUV lo trató como “el Merluzo de Chile”, y aseguró que lo llaman así porque es un “bobo”, “gafo”. Sin embargo, él añadió que “es el Presidente de Chile así que hay que respetarlo”.

Él dijo que era su problema si no creía en los resultados de las elecciones, “cuesta creer que tú gobiernas a Chile con la Constitución de Pinochet y lo haces”, soltó.

En su publicación, el mandatario chileno exigió transparencia de las actas y el proceso a nombre de la comunidad internacional y el pueblo venezolano. Ante esto, Cabello contestó que “tú no le puedes exigir nada a nadie, balurdo, y a los venezolanos menos. Anda y dale justicia al pueblo Mapuche que lo tienes perseguido, encarcelado. Tú no llegaste ahí para perseguir al pueblo Mapuche”.

Diosdado reiteró que era su problema no reconocer los resultados de las elecciones que dieron a Nicolás Maduro como vencedor, la cual ha sido cuestionada por una falta de transparencia.

“Yo sí te reconozco, eres un Merluzo. Te veo y sé que eres un vende patria de tu propia patria, que eres un entregado de los gringos. Eres un cachorrito muy triste del imperialismo. Gobiernas a un país, te dio el pueblo una oportunidad y traicionaste a tu propio pueblo”, cerró.