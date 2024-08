“Irrisorios y ridículos”: Gobierno reacciona a dichos de Nicolás Maduro sobre manifestante venezolanos entrenados en Chile

Fue el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien respondió a las acusaciones realizadas por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en conferencia de prensa ante medio extranjeros señaló que “todos los que fueron capturados en los destrozos (en Nueva Esparta), todos, vienen entrenados de Chile y Perú, de centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron al país hace 15 días con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata”.

Palabras que fueron descartadas rotundamente por el Canciller Van Klaveren, quien se refirió a la postura de Chile luego que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazara una resolución para exigir transparencia al Gobierno venezolano sobre las pasadas elecciones presidenciales que dieron por ganador a Maduro.

El secretario de Estado sostuvo que “francamente me parecen irrisorios y me parecen absolutamente ridículos”, agregando que “no vamos a entrar a responder estos epítetos y estas afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Son provocaciones y como tal preferiría no responder”.

Acusaciones de Maduro

Durante la conferencia de prensa, Maduro presentó un video con supuestos opositores encapuchados, quienes advertían a la gente que no se involucraran en las acciones de protesta que iban a realizar, mientras señalaban que era porque “ganó el maldito Maduro a punta de trampa”.

El Mandatario venezolano aseguró que como ese video “hay mil casos, porque sembraron los famosos comanditos. Utilizaron la campaña electoral para ir a sembrar comanditos durante año y medio, mientras Estados Unidos con su diplomacia falsa se movía por el mundo para instalar este escenario en Venezuela”.

Según Maduro, “casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de EEUU están en el ataque criminal, han sido capturados”.

A continuación, el Presidente de Venezuela señaló que en los incidentes ocurridos “en Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados en los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú, y regresaron al país hace 15 días con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar”.